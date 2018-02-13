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花蓮震災 大馬台商總會捐款不落人後

發稿時間：2018/02/13 18:20

最新更新：2018/02/13 20:45

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馬來西亞台灣商會聯合總會會長林永昌（右4）代表總會，捐助32萬2600令吉（約新台幣239萬218元）給台灣地震災民，並由駐馬代表章計平（右3）接收轉交。中央社記者郭朝河吉隆坡攝　107年2月13日馬來西亞台灣商會聯合總會會長林永昌（右4）代表總會，捐助32萬2600令吉（約新台幣239萬218元）給台灣地震災民，並由駐馬代表章計平（右3）接收轉交。中央社記者郭朝河吉隆坡攝　107年2月13日

（中央社記者郭朝河吉隆坡13日專電）花蓮地震造成嚴重的人命傷亡與財物損失，馬來西亞台灣商會聯合總會，發揮人道關懷精神，捐助馬幣32萬2600令吉（約新台幣239萬218元），希望表達僑界對災民的關懷。

馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林永昌等一行5人，今日上午前往駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，將賑災款項交予駐馬來西亞代表章計平，並由副代表尹新垣、僑務組組長黃克忠、秘書林素珠、經濟組組長張明及秘書黃虹慧等人見證。

章計平表揚台商總會發揮「人饑己饑、人溺己溺」精神，並表示地震已經造成花蓮地區17人死亡，285人受傷，數棟大樓傾倒，希望受災民眾儘快渡過難關，早日重建家園。

章計平進一步感謝馬來西亞首相納吉於7日上午，透過臉書表達關切與慰問之意。納吉對此次災情關注甚深，因不少馬來西亞民眾在台留學、工作與經商，而台灣也是馬來西亞十大貿易夥伴之一。

此外，章計平也感謝馬來西亞首相東亞特使張慶信致電關切花蓮震災，以及來自各界的慰問，這顯示台馬之間關係密切友好，互動頻繁。1070213

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