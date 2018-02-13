鯨豚迷航又闖高港 海巡護送返大海

高雄港13日又有多隻小鯨豚（圖）誤闖港區，海巡艦艇協同相關單位順利引導護送牠們出港向外海游去，這是1月底以來第四度發生鯨豚誤闖高雄港事件。（海巡提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月13日

（中央社記者程啟峰高雄13日電）高雄港今天又有多隻小鯨豚誤闖港區，海巡艦艇協同相關單位成功護送牠們出港返回大海，這是1月底以來第四度發生鯨豚迷航誤闖高雄港事件。



海巡署高雄海巡隊昨天下午接獲民眾撥打118海巡服務專線通報，高雄港90至96號碼頭間發現10多隻小鯨豚後，即派遣巡防艇前往通報海域，岸巡第五總隊、高雄港務警察總隊也派艇前來協處。



海巡署另聯繫高雄市海洋局、農業局、高雄港務分公司、中華鯨豚協會及成功大學海洋生物及鯨豚研究中心等單位共同協處。



海巡隊員昨晚抵現場發現，有10多隻鯨豚在港區內徘徊，各單位船艇試圖分工引導小鯨豚出海，但因後來夜間天色昏暗，海面能見度不佳，無法判別是否將小鯨豚成功引導至外海。



今天天色剛亮，高雄海巡隊再派一艘巡防艇前往察看，於高雄港94號碼頭再度發現小鯨豚蹤跡，研判與昨天發現的鯨豚應為同一批，即通知岸巡第五總隊、高雄港務警察總隊等單位派艇持續在旁戒護防止牠們撞傷或遭過往船隻打傷，並分工引導護送這批小鯨豚至高雄港航道使牠們向外海游去。



高雄海巡隊指出，截至今天下午3時止順利引導小鯨豚返回大海，高雄港內海域未再發現小鯨豚蹤跡。



高雄海巡隊表示，高雄港區附近分別於1月30日、2月8日、2月12日及今天陸續發現小鯨豚迷航事件，研判小鯨豚可能因覓食游入港區導致失去方向感迷航，所幸高雄港區水深足夠，小鯨豚沒有擱淺。



高雄海巡隊重申，鯨豚為保育類動物，不可隨意捕殺，民眾如遇鯨豚擱淺或迷航等情事，應立即向海巡署報案處理。（編輯：管中維）1070213



