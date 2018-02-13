/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金與正俄羅斯香港巴士花蓮地震

美國家情報總監：俄干涉威脅期中選舉

>rss

支持花蓮 縱管處呼籲民眾來旅遊

發稿時間：2018/02/13 18:32

最新更新：2018/02/13 18:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷花蓮13日電）交通部觀光局花東縱管處今天表示，花蓮震災除了造成花蓮4棟大樓倒塌及居民死傷外，花蓮觀光業也慘遭波及，但事實上花蓮景點並未受損，呼籲民眾新春假期到花蓮來玩。

花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌，連帶引發飯店、旅館退訂潮，重創觀光。花蓮縣長傅崐萁在今天呼籲，民眾能多來花蓮走走看看，給予花蓮鼓勵，讓花蓮可以重新站起來，花蓮依然美麗，好山、好水、很景致。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處）也在今天發布新聞稿表示，花蓮縣內景點如鯉魚潭、雲山水、立川漁場、新光兆豐休閒農場、台糖光復糖廠、瑞穗溫泉及安通溫泉其實安全無虞，呼籲民眾新春假期呼朋引伴到花蓮來玩。

縱管處指出，花蓮旅行社與地震中安全無虞的五星級飯店與民宿業者合作，發起「一人一宿愛花蓮」旅宿優惠，從21日至6月底只要新台幣1800元就包含北花來回機票1張，並可獲得五星級飯店或民宿住宿1晚。

縱管處表示，中央氣象局預報農曆除夕至初三大致上溫暖舒適，各地高溫均可逾20度，南部逼近30度。請大家把握農曆春節假期到花蓮觀光旅遊，用實際的行動支持災後花蓮，用新台幣讓花蓮的鄉親過好年。（編輯：李亨山）1070213

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 花蓮旅遊
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP