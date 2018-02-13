國民參審 民間司改會與司法院隔空互槓

（中央社記者王揚宇台北13日電）民間司改會指司法院執意推動「國民參與刑事審判法草案」為「毫無根據，剛愎己見」；司法院晚間發布新聞稿澄清，指民間司改會所言完全與事實不符。



司法院新聞稿指出，民間司法改革基金會指責「司法改革首次半年進度報告」內容，關於「國民參與刑事審判法草案」為「毫無根據，剛愎己見」，司法院表示這完全與事實不符。



司法院解釋，國民參與刑事審判制度自民國76年起開始推動，歷經「刑事參審試行條例草案」、「專家參審試行條例草案」、「國民參審試行條例草案」、「人民觀審制度試行條例草案」等，在當時均是經過審慎研究、討論而提出的方案。



雖然上述草案最後均未能通過立法，但經由法案研擬的委員會、學術研討會、公聽會及模擬法庭活動的舉辦，奠定國民參與刑事審判制度的厚實基礎。



司法院表示，尤其就「人民觀審制度試行條例草案」，共進行了62場法庭模擬，並進行人民參與審判模式的民意調查；調查結果顯示，體驗與法官共同討論、表決（參審模式）的民眾，體驗後對司法的信賴的提昇比例，顯然較體驗人民獨立表決（陪審模式）的民眾為高。



司法院指出，「國民參與刑事審判法草案」就是在此基礎上，經由審、檢、辯、學（含留學德、日、美等國）組成的修法委員會，經18次會議縝密討論，並參考英美德日各國立法例後而定案。



其次，草案完成後，司法院立即公告於官方網站，先後並在北中南舉辦7場制度說明會、3場草案公聽會，多方聽取來自審檢辯學及社會各界意見，對於各界良善的建議，也適度加以採納而修正草案的內容。



此外，新聞稿內容談到不採納所謂同時試行參審、陪審制意見的原因，主要在於這兩種制度從法庭配置到訴訟程序，均有極大不同，同時試行將耗費國家龐大人力物力，而且兩種制度均為台灣首見，國民及法曹三方都毫無任何經驗，同時試行顯然太過繁雜，也將造成國民過大的負擔，反而有害於國民參與審判制度的推廣；同時試行更可能造成違反平等原則的結果，這將引發社會大眾對於司法公正性之質疑。



民間司改會另外指摘司法院未就金字塔型訴訟制度建立冤案救濟、人事制度及提昇裁判品質為配套一事；司法院說，已成立刑事程序制度研議委員會，就有罪確定判決的特別救濟程序即再審與非常上訴制度，進行研議。



司法院強調，這次半年報的報告內容，僅為司法院半年來已完成的部分，至於其他部分，將於完成後陸續提出報告。（編輯：李亨山）1070213