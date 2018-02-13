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美國家情報總監：俄干涉威脅期中選舉

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伴罹難陸客家屬 海基會人員：就像自家的事

發稿時間：2018/02/13 19:58

最新更新：2018/02/13 19:58

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（中央社記者繆宗翰台北13日電）花蓮地震造成9名陸客罹難。一名全程陪同罹難者家屬的海基會人員今天接受中央社記者訪問時表示，自己從擔心能否完成任務，到最後覺得這就是自家的事，心境轉變、點滴在心。

花蓮地震總共造成17人罹難，其中9人是中國大陸遊客，海峽交流基金會這次針對每名罹難者家庭各安排一組專人全程陪同協處。一名不願透露姓名的海基會陪同人員今天接受中央社採訪，談及自己陪伴家屬的過程，數度哽咽。

她說，在海基會任職以來，這是第一次陪伴、協處罹難者家屬在台行程。

她說，自己一開始非常擔心是否能完成任務，甚至覺得自己只要陪著家屬從旁協處就好，但當第一天她看到家屬來到台灣從午餐到晚餐，頓頓食不下嚥的那刻起，她便覺得家屬的事，就是自己的責任。

「這才第一天，要是這樣下去還怎麼得了」她便將自己身上所有的營養品通通遞給家屬，要家屬無論如何一定要服用。

這名陪同人員表示，自己原先收到的指令是陪同家屬3天，但到後來她一路陪伴家屬直到家屬登機離開台灣，「我不看到他們上飛機，我真的不放心。」

她也提到，6天的過程中，自己多與家屬在殯儀館、飯店兩頭跑，這段過程中，家屬多次抱著她，哭著與她傾訴過世親人的為人與生前點點滴滴，還與她分享家裡的故事，甚至在離台前，邀請她務必要到中國大陸找他們，「我真的覺得他們是非常和善、知足，讓人非常願意幫助的一家人」。

當記者問到，她對這6天的陪伴工作有什麼想法時，這名陪同人員哽咽著說：「我不知道有沒有幫到他們…我真的不覺得自己是在幫助他們，只是隨時都想著下一步他們（家屬）要做什麼、我能為他們做什麼。我只覺得那就像我自己的事。」（編輯：周慧盈）1070213

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