聲押被駁與法官口角 女檢抗告成功

（中央社記者趙麗妍台中13日電）彰化地檢署莊姓女檢察官偵辦妨害性自主案件，女檢無法接受嫌犯交保的裁定，在羈押庭上和法官發生口角，她上週提出抗告，台中高分院今天撤銷原裁定，發回彰化地院重新審理。



台中高分院發布新聞稿表示，吳姓男子有多次對未滿14歲女子或14歲以上未滿16歲女子有猥褻行為、恐嚇危害安全犯行的事實，再審酌備份電子檔案資料便利、網際網路發達的情形，很難僅因吳男坦承犯行，相關證物業經扣案，就認為他不會再犯或無湮滅證據、勾串證人之虞。



新聞稿中指出，吳男所涉犯的是修正前「兒童及少年性交易防制條例」以詐術使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為照片、電子訊息罪嫌、「兒童及少年性剝削防制條例」以詐術使少年製造猥褻行為照片、電子訊息等罪。



無法排除吳男有逃亡的疑慮，原審僅以具保、限制住居方式，顯不足以防止吳男再犯或湮滅證據、勾串證人及逃亡。所以裁定撤銷原交保裁定，發回彰化法院更裁。



2日，彰化地檢署莊姓女檢察官偵辦吳姓男子妨害性自主案件，向彰化地院陳姓法官聲請將被告羈押，但在羈押庭上，法官裁定駁回羈押的聲請，莊姓檢察官指法官「頭腦不清楚」，陳姓法官要求檢察官道歉卻被拒絕。陳姓法官依侮辱公署及公務員罪，將莊姓女檢函送地檢署處理。



莊姓女檢認為涉案吳男曾有多次犯行，有再犯之虞，7日提抗告，台中高分院今天撤銷原裁定，發回彰化地院重新審理。（編輯：卞金峰）1070213