/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金與正俄羅斯香港巴士花蓮地震

美國家情報總監：俄干涉威脅期中選舉

>rss

聲押被駁與法官口角 女檢抗告成功

發稿時間：2018/02/13 19:59

最新更新：2018/02/13 19:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者趙麗妍台中13日電）彰化地檢署莊姓女檢察官偵辦妨害性自主案件，女檢無法接受嫌犯交保的裁定，在羈押庭上和法官發生口角，她上週提出抗告，台中高分院今天撤銷原裁定，發回彰化地院重新審理。

台中高分院發布新聞稿表示，吳姓男子有多次對未滿14歲女子或14歲以上未滿16歲女子有猥褻行為、恐嚇危害安全犯行的事實，再審酌備份電子檔案資料便利、網際網路發達的情形，很難僅因吳男坦承犯行，相關證物業經扣案，就認為他不會再犯或無湮滅證據、勾串證人之虞。

新聞稿中指出，吳男所涉犯的是修正前「兒童及少年性交易防制條例」以詐術使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為照片、電子訊息罪嫌、「兒童及少年性剝削防制條例」以詐術使少年製造猥褻行為照片、電子訊息等罪。

無法排除吳男有逃亡的疑慮，原審僅以具保、限制住居方式，顯不足以防止吳男再犯或湮滅證據、勾串證人及逃亡。所以裁定撤銷原交保裁定，發回彰化法院更裁。

2日，彰化地檢署莊姓女檢察官偵辦吳姓男子妨害性自主案件，向彰化地院陳姓法官聲請將被告羈押，但在羈押庭上，法官裁定駁回羈押的聲請，莊姓檢察官指法官「頭腦不清楚」，陳姓法官要求檢察官道歉卻被拒絕。陳姓法官依侮辱公署及公務員罪，將莊姓女檢函送地檢署處理。

莊姓女檢認為涉案吳男曾有多次犯行，有再犯之虞，7日提抗告，台中高分院今天撤銷原裁定，發回彰化地院重新審理。（編輯：卞金峰）1070213

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP