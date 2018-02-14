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越女印偽鈔 與肢障理事長一起收押禁見

發稿時間：2018/02/14 08:22

最新更新：2018/02/14 08:22

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（中央社記者江俊亮嘉義市14日電）38歲越南籍阮姓新住民自前男友處習得印製偽鈔技術，透過嘉義市肢體障礙服務協會莊姓理事長租屋，涉嫌印製新台幣偽鈔300多萬元，2人昨天深夜由嘉義地方法院裁定羈押禁見。

嘉義地方法院發言人林坤志今天受訪表示，法官裁定阮女、莊男2人羈押禁見，主要原因是2人所犯偽造貨幣罪嫌，最輕為本刑5年以上有期徒刑，且有交易偽鈔對象未到案，2人有勾串共犯、證人之虞。

此外，由於阮女為外籍人士，居無定所，有逃亡之虞，因此有羈押必要。

林坤志指出，阮女為雲嘉地區偽鈔集團主嫌張姓男子的女友，張男於105年落網後，羈押至今；阮女因缺錢花用，於是以過去向前男友習得的印製偽鈔技術，透過53歲嘉義市肢體障礙服務協會莊姓理事長租屋，印製新台幣千元偽鈔。

根據檢警調查，阮女在嘉義市友孝路莊男租屋處，共印製300多萬元幾可亂真的偽鈔，且以6張偽鈔換1張真鈔方式，流通到市面。

警方12日在嘉義市友孝路查扣偽鈔260萬元，另有45萬5000元偽鈔已流入市面，昨天由警方在台中市追回10萬元，目前仍有35萬5000元偽鈔在市面流通。

嘉義地檢署主任檢察官林俊良表示，阮女偵訊時，坦承因缺錢花用而犯案；但莊男表示只是將租屋處借給阮女居住，不知道她印製偽鈔。

不過，檢察官認為莊男遭警方跟監數月，期間多次進出租屋處，不可能不知情，供詞有狡卸脫罪之嫌。經檢方偵訊後，依妨害國幣懲治條例、詐欺、偽造貨幣等罪嫌向法院聲押獲准。

嘉義市肢體障礙服務協會表示，涉案的莊姓理事長約於10年前入會，2年多前選上理事長，協會昨晚已召開臨時理監事會，解除莊男的理事長與常務理事職務。（編輯：陳清芳）1070214

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