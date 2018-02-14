花蓮地震 日雅虎基金募款已逾台南地震總額

（中央社記者黃名璽東京14日專電）花蓮地震發生逾一週，日本各界響應捐款救災十分熱烈。日本雅虎基金募款專頁顯示，花蓮地震一週來募得款項，今天已超越2年前台南地震約3週募得約新台幣3446萬元總額。



2016年台南地震時，日本雅虎基金也發起募款活動，雖然沒有寫明募款起始時間，但從2月6日發生地震後，募款活動截止日期為2月29日，總共募得1億2653萬5860日圓（約新台幣3446萬6016元），響應捐款人數為12萬5673人。



雅虎基金同年4月4日將募得款項捐贈台南市政府，並獲時任台南市長的賴清德回覆署名感謝函。



今年2月6日花蓮地震發生後，雅虎基金同樣發起募款活動，目前捐款時間仍剩15天，但一週來募得款項，到日本時間今天中午11時40分，已募得1億2662萬6808日圓（約新台幣3448萬6548元），超越台南地震所募總額，目前持續增加中。



至於捐款人數，這一次也比2年前踴躍，截至12日晚間10時，人數就已逾13萬人，超過上一次台南地震的捐款人數；到日本時間今天中午11時40分，捐款人數為13萬9138人。



日本各界這次對花蓮地震的關心也十分熱烈，日本首相安倍晉三親筆揮毫寫下「台灣加油」；與台灣有淵源或關心台灣的日本藝人，例如渡邊直美、田中千繪、PIKO太郎等，都透過社群網站表達慰問與鼓勵；日本男星阿部寬更在第一時間捐出1000萬日圓（約新台幣272萬元），讓台灣民眾相當讚賞與感佩。



許多日本民眾也以回報台灣民眾對日本311大地震的恩情，紛紛響應捐款。1070214