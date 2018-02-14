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銀行行員一週阻兩詐騙 中市警局長致謝

發稿時間：2018/02/14 15:22

最新更新：2018/02/14 16:12

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農曆年前是詐騙高峰期，台中市游姓銀行行員（右3）在一週內攔阻兩起詐騙案，台中市警察局長楊源明（左2）14日特別前往致謝。（台中市警察局提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月14日農曆年前是詐騙高峰期，台中市游姓銀行行員（右3）在一週內攔阻兩起詐騙案，台中市警察局長楊源明（左2）14日特別前往致謝。（台中市警察局提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）農曆年前是詐騙高峰期，台中市游姓銀行行員，一週內攔阻兩起詐騙案，台中市警察局長楊源明今天到銀行致謝，並特別寫信感謝各金融機構主管，希望能持續鞏固這道「防詐長城」。

台中市警察局刑事警察大隊統計，民國106年台中市的金融機構，共攔阻詐騙30件、金額高達新台幣2930萬元，透過警方、金融業與保全業市民共同合作，成功保住民眾血汗錢。

台中市警局刑警大隊預防組專員蕭榮哲今天受訪表示，其中有一例是簡姓女子日前到銀行匯款，指名要給人在中東戰地的「醫生男友」，游姓銀行行員覺得可疑，便放慢動作跟簡女談心。

簡女娓娓道來跨國戀情，直到說出「其實沒見過面、要幫忙解合約」等關鍵字，行員才確認是詐騙，以「女人最懂女人」慢慢突破心防，才讓簡女恍然大悟，看清騙局。

游姓行員表示，金融業會有一定的敏感度，尤其「跨國網戀」專挑熟女下手，絕不能讓這些歹徒得逞。

游姓行員在一週內攔阻兩起詐騙案，台中市警察局長楊源明今天特別前往致謝。他認為，金融機構攔阻詐騙是義行，也是對客戶權益的維護，他特別寫了一封感謝信致送各金融機構主管，希望能持續鞏固這道「防詐長城」，守護民眾的財產。（編輯：梁君棣）1070214

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