同窗勸找工作引殺機 無業男判刑7年半

苗栗警分局南苗所長邱靖宸14日表示，27歲江姓無業男子（左）曾向高中同學古姓男子（右）借錢度日，古男好意勸說他要去工作，卻遭江男手持西瓜刀砍傷，江男被依殺人未遂罪嫌判處7年6個月有期徒刑。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 107年2月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣27歲江姓無業男子，曾向高中同學古姓男子借錢度日，古男好意提醒他要去工作，江男疑似惱羞成怒，手持西瓜刀砍傷對方，被依殺人未遂罪嫌判處7年6個月有期徒刑。



苗栗警分局南苗所所長邱靖宸今天指出，這起兇殺案發生在去年11月25日，江男騎乘機車至古男在苗栗市開設的通訊行，看到古男獨自坐在騎樓下，隨即從置物箱內取出西瓜刀，朝著古男頭部狂砍。



江男砍殺古男頭部1刀，用力之猛，導致刀身與刀刃斷裂彈出，雙方爆發扭打，被害人妻子見狀連忙協助滿臉是血的丈夫，合力將江男壓制在地，警方獲報趕到現場，把江男帶回派出所並協助傷患送醫。



警方調查發現，江嫌與被害人昔日為高中同學，2人感情不錯，畢業後江男沒有工作，曾因生活急需，多次向古男借錢。



判決書指出，被害古姓男子證稱，江男多次借錢未還，因為都是小錢，也無意真的要向對方索討，事隔年餘還好心提醒江男要去工作，看能不能多少還一點，江嫌只回應「不要再煩他」。



案發後，古姓被害人頭顱骨折，經送醫急救幸運撿回一命；江姓男子自被捕後，歷經數次開庭庭訊中始終保持緘默。



苗栗地院根據被告犯行預謀計畫、使用兇器、攻擊部位、力道及行為時態度等，認定江嫌有殺人犯意，且江男105年曾因公共危險案件遭判刑，執行完畢5年內又犯重罪，法官依殺人未遂罪嫌判處江男有期徒刑7年6個月，全案可上訴。（編輯：梁君棣）1070214