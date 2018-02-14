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警掃蕩暴力討債集團 昔加害人變被害人

發稿時間：2018/02/14 17:51

最新更新：2018/02/14 18:30

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嘉義縣警方12日起查獲兩起暴力討債集團，若被害人無法償還，暴力討債集團便砸毀生財工具，其中有一名被害人曾經也是暴力討債首腦；警方共逮捕23名嫌疑人，均依法移辦。圖為砸店監視畫面。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月14日嘉義縣警方12日起查獲兩起暴力討債集團，若被害人無法償還，暴力討債集團便砸毀生財工具，其中有一名被害人曾經也是暴力討債首腦；警方共逮捕23名嫌疑人，均依法移辦。圖為砸店監視畫面。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月14日

（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）嘉義縣警方12日起查獲兩起暴力討債集團，總共逮捕23名嫌疑人，均依法移送法辦。若被害人無法償還，暴力討債集團便砸毀生財工具，而其中有一名被害人曾經也是暴力討債首腦。

嘉義縣警察局刑警大隊副大隊長洪昌明今天表示，第一起案件經調查，發現蕭姓男子涉組暴力討債集團，並吸收劉嫌等4人黨羽，以言詞恐嚇、毆打被害人暴力手段討債。

被害人中，還有昔日同為暴力討債犯行的陳姓男子，警方除查出他曾為集團首腦，也發現陳男除遭討債分子毆打外，且被迫強拍下跪道歉求饒影片，並被上傳臉書知名社團。

另一起案件是以涂（水改為兩點）姓男子為首的暴力討債集團，洪昌明指出，在嘉義縣市經營高利貸地下錢莊、暴力討債、恐嚇等不法行為，手下成員十餘人。

集團鎖定眾多小型攤販、店家，趁其經營不善急需現金周轉，以俗稱「日仔會」高利貸放款模式，一會新台幣3萬元，月息7000元，實拿2萬3000元，每日繳納本息1000元，連繳30日即算結清。洪昌明說，若有攤販無力償還，集團再貸予現金，挖洞補洞、惡性循環。

洪昌明表示，106年10月間就有經營麵攤的朱姓被害人，因無法支付，集團幫眾快速集結，並不顧現場尚有客人消費，一干人到場砸毀店面及設施，徹底毀損被害人生財工具，惡劣行徑令人髮指。

警訊後，這兩起案件均依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送法辦。（編輯：梁君棣）1070214

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