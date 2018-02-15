矯正食品夯 鼎新醬油創4700萬元年營收

屏東監獄出產的「鼎新醬油」（中）長期占據自營食品銷售排行榜冠軍，106年銷售額達新台幣4700萬元。（法務部矯正署提供）中央社記者蕭博文傳真 107年2月15日

（中央社記者蕭博文台北15日電）年節送禮表心意，監所自營食品也炙手可熱，包括明德外役監黃金土雞、台東戒治所黑羽土雞、台南監獄手工蛋捲、台中女子監獄的手工巧克力等，都是春節前夕熱銷商品。



台南監獄的手工蛋捲曾創下農曆年前夕熱銷1萬包紀錄，屏東監獄出產的「鼎新醬油」擁有陳年好酒般萬千滋味，屬於長賣型商品，長期占據自營食品銷售排行榜冠軍，去年銷售額達新台幣4700萬元。



原本只是為了讓收容人學習一技之長、培養勤勞習慣，矯正署各監所結合當地特色發展自營食品，消費者原本多以法務、矯正體系自家人為主，但近年靠口耳相傳打響名號，網路商場上線後，外部銷售金額逐步攀升。



法務部矯正署副署長黃建裕告訴中央社記者，春節前以明德外役監黃金土雞、台東戒治所黑羽土雞、台南監獄手工蛋捲、台中女子監獄的「MISS經典手工巧克力」最熱銷。



黃建裕說，黃金土雞、黑羽土雞育成期長達4個月，採野放飼養，明德外役監去年的黃金土雞銷售金額高達1000萬元；台中女監的手工巧克力去年賣出900萬元，台南監獄的手工蛋捲採用新鮮雞蛋、高級奶油，向來都是明星商品。



攤開106年自營食品銷售排行榜，屏東監獄在「鼎新醬油」率領下，寫下4700萬元的冠軍紀錄，台中監獄的土鳳梨酥、狀元糕賣出2100萬元，台南監獄的手工蛋捲、堅果餅乾帶來2000萬元進帳，台北監獄出產的辣味豆干、藥燉排骨、老師傅核桃糕，去年則賣出1500萬元，名列第四。



黃建裕說，屏東監獄民國60年代即接受屏東科技大學前身的屏東農專指導，歷經40年不斷研發麴種與配方，成功研發「鼎新醬油」，每滴醬油都需4個月以上的釀造，陳年醬油釀造期達1年以上，今年又推出紅麴、紅藜及和風等3款醬油新品，是監所有名的排隊產品。



黃建裕強調，自營作業目的在於訓練收容人職能，不以營利為導向，各項產品都可以慢工精製，用料豐富，讓消費者感受到矯正機關實在安心的誠意，因此鼎新醬油不含防腐劑、焦糖、色素，明德外役監的愛文芒果也未施用農藥，矯正機關自營商品因而逐漸受到民眾肯定。（編輯：李亨山/方沛清）1070215





屏東監獄出產的「鼎新醬油」屬於長賣型商品，106年銷售額達新台幣4700萬元。圖為屏東監獄收容人包裝醬油產品。（法務部矯正署提供）中央社記者蕭博文傳真 107年2月15日