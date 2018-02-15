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鳥松泥火山噴發 民眾憂安全佇足圍觀

發稿時間：2018/02/15 12:38

最新更新：2018/02/15 13:51

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高雄市鳥松區興農巷的泥火山15日持續噴發，市府擔心泥漿溫度高，波及路人，協調警消等單位輪班看守。中央社記者王淑芬攝　107年2月15日高雄市鳥松區興農巷的泥火山15日持續噴發，市府擔心泥漿溫度高，波及路人，協調警消等單位輪班看守。中央社記者王淑芬攝　107年2月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）「喔、泥漿持續噴發滾動！」高雄市鳥松區興農巷的泥火山今天持續噴發，轟隆的翻攪聲讓人不安，有民眾佇足圍觀，市府擔心泥漿溫度高，波及路人，警消等單位輪班看守。

鳥松區興農巷110-3號旁的空地泥火山每年都會噴發數次，今年比較早報到，14日一早就噴發，面積持續擴大，鳥松區長魏瑟瑄今天表示，所幸未溢流到路面影響交通，不過區公所仍擔心民眾圍觀恐被噴發的泥漿波及，協調警消及環保等單位監視。

興農巷的泥火山在一塊私有地上，這筆過去有作物的土地，約7年前開始噴發泥漿，地主不敢再種，讓土地閒置，而兩側的屋主對於每年不定時的噴漿也困擾不已，多少擔心泥漿擴大可能危及安全。

今天泥漿噴發面積有3到4坪大、泥漿溢流近20坪、高度逾1公尺，不時的滾動，附近有刺鼻的泥漿味，圍觀民眾對於這樣的景象稱奇，也有人擔心是否與地層異動有關。附近民眾說，研究單位有架設監視系統監測，希望一切平安無異。

為確保路過民眾的安全，現場拉起警戒線，魏瑟瑄提醒民眾勿近，以策安全。（編輯：方沛清）1070215

高雄市鳥松區興農巷的泥火山15日持續噴發，不少民眾擔心泥漿擴大可能危及安全佇足圍觀。中央社記者王淑芬攝　107年2月15日高雄市鳥松區興農巷的泥火山15日持續噴發，不少民眾擔心泥漿擴大可能危及安全佇足圍觀。中央社記者王淑芬攝　107年2月15日
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