/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 除夕情人節金與正俄羅斯
>rss

遠離毒蔬果 高志明的選購小撇步

發稿時間：2018/02/15 13:21

最新更新：2018/02/15 14:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北15日電）蔬菜、水果提供飲食中不可或缺的維生素或纖維等營養，但蔬果農藥殘留的新聞屢見不鮮，義美總經理高志明表示，蔬果不可缺，無毒不可能，只能慎選、盡可能遠離農藥。

面對市場上各式各樣在地或進口蔬菜水果時，該如何盡可能挑選微量農藥殘留較低的蔬果？高志明自有一套心法與規則。

高志明表示，「當令、當季最健康」，在合宜的季節裡栽種蔬果，適時適地種植，蔬果通常都能生長良好，病蟲害問題也自然降低，甚至無需施用農藥，較能吃得安心。一般來說，夏季蔬菜的農藥殘留會比其他季節較高，冬季蔬菜則是產量多，價格也相對便宜。

他建議買蔬果時要多樣化，避免總是吃同一類型蔬果；農藥殘留可能較高的蔬果，以及連續採收型的蔬果，盡量少買、少吃較好。

高志明舉例，葉菜類包括青江菜、金針菜、小白菜和韭菜花等比較危險，根莖類的胡蘿蔔、蓮藕、馬鈴薯、地瓜等相對安全。

至於瓜類，如冬瓜、瓠瓜等雖然會接觸農藥，但因體積大，加上去皮食用相對安全。不過同樣要剝皮的甜玉米例外，由於是從國外引進的品種，在台灣缺少天敵，病蟲害很嚴重，農藥通常會施用較多，殘留問題可能比較嚴重。

包葉菜類，如高麗菜、大白菜等，食用部分被外葉包在裡面，相對比較安全；至於其他葉菜類的表面，如菠菜、空心菜、大陸妹等，沒有外葉包覆，或包覆範圍較少，容易與農藥直接接觸，如果表現又是凹凸不平，則更容易聚積農藥。

高志明指出，原則上，外表光滑的蔬果，如蕃茄、茄子等比較不易沾染農藥；表面凹凸不平或有細毛、絨毛的奇異果、小黃瓜及苦瓜等比較危險。不過另一方面來說，葉面蠟質較厚的果菜，如茄子、青辣椒等也比較容易吸收親脂性的農藥；其中青辣椒形狀獨特，蒂頭部分有明顯凹陷，農藥很容易集中，必須特別注意清洗。

再從蔬果本身特性觀察，包括韭菜、萵苣、龍鬚菜、紫蘇、紅鳳菜、皇宮菜、豌豆苗等對病蟲害有較強的抵抗力，蔥、薑、蒜、洋蔥、九層塔、香菜等帶有特殊氣味，蟲不愛吃，因此比較少噴農藥，食用較安全。

可以連續採收的作物，如碗豆、四季豆、小黃瓜、韭菜花等，因為採收期長，必須持續噴灑藥物，也容易造成農藥殘留問題，請儘量購買有機栽培；若在一般市場上購買，就要特別注意清洗，以免吃進殘留的農藥。

值得注意的是，像韭黃、白蘆筍等栽種方式較特別，必須用黑布覆蓋，不讓陽光照射，才不會變綠，但也因為黑布下的環境悶熱、潮濕，容易滋長細菌，所以農藥通常下得重，加上缺乏陽光幫助分解農藥，殘留情況可能較多。（編輯：張良知）1070215

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP