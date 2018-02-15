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矯正食品安全嚴把關 保存效期短成賣點

發稿時間：2018/02/15 14:06

最新更新：2018/02/15 14:59

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參與矯正署自營作業的收容人必須經過嚴格體檢篩選，徹底把關食品安全。圖為雲林第二監獄收容人釀造醬油。（法務部矯正署提供）中央社記者蕭博文傳真　107年2月15日參與矯正署自營作業的收容人必須經過嚴格體檢篩選，徹底把關食品安全。圖為雲林第二監獄收容人釀造醬油。（法務部矯正署提供）中央社記者蕭博文傳真　107年2月15日

（中央社記者蕭博文台北15日電）矯正署自營食品熱銷，但有消費者反映保存期限太短。矯正署副署長黃建裕解釋，效期短是因為沒有防腐劑，此外，各監所都會請衛生單位檢查並送驗食品，確保消費者吃的安心。

黃建裕說，矯正機關自營食品不以營利為目標、沒有業績壓力，沒必要添加防腐劑延長保存期限，也不需添加人工香精增添食物風味，其中台南監獄的手工蛋捲保存期限僅15天，完全以健康為取向。

此外，並不是任何收容人都能進入監所食品科自營作業，除在監表現良好，還得抽血檢驗，不能罹患A型肝炎、結核病、傷寒等有污染食品之虞的疾病。

黃建裕說，監所對於食安的把關可能比民間企業更徹底，除嚴格挑選收容人，每年也都會主動要求當地衛生單位，進入作業現場實地衛生檢查，並依食品安全法規主動委託專業實驗室檢驗食品。

黃建裕指出，發展自營食品不僅讓收容人習得一技之長，依監獄行刑法規定，矯正機關產品所得收入，扣除必要成本後，剩餘的37.5%發給受刑人作為勞作金，其他則用於改善收容人飲食、醫療、提撥被害人補償金，以民國106年為例，平均每位從事自營作業受刑人，每月約可實得2000元。

法務部矯正署統計，技能訓練班結訓的受刑人，約有7成在出獄後都能順利謀職自力更生，另有收容人在出獄後憑著在監所學自行創業，包括台南的羊咩咩手工蛋捲、新竹大哥蛋捲都是成功案例，更多更生人出獄後雖小有成就，但選擇低調平穩的生活不願曝光。（編輯：李亨山/方沛清）1070215

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