/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 大樂透除夕情人節金與正

蔡總統法鼓山撞鐘 祈願家宅永安

>rss

自主監外作業 女收容人成功轉型女看護

發稿時間：2018/02/15 14:11

最新更新：2018/02/15 15:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
矯正署106年6月1日起實施自主監外作業，讓接近假釋的收容人提前外出工作。圖為桃園女子監獄一名女收容人服刑時在安養中心從事看護工作。（法務部矯正署提供）中央社記者蕭博文傳真　107年2月15日矯正署106年6月1日起實施自主監外作業，讓接近假釋的收容人提前外出工作。圖為桃園女子監獄一名女收容人服刑時在安養中心從事看護工作。（法務部矯正署提供）中央社記者蕭博文傳真　107年2月15日

（中央社記者蕭博文台北15日電）矯正署為協助收容人復歸社會，推動自主監外作業，讓收容人白天外出工作，下班返監執行。桃園女子監獄一名女收容人服刑時擔任安養中心看護，假釋出獄馬上被雇主留用。

法務部矯正署副署長黃建裕表示，矯正機關除提供收容人技能訓練、自營食品作業，協助收容人學習一技之長，在法務部長邱太三推動下，106年6月1日起實施自主監外作業，讓接近假釋的收容人提前外出工作，提高自信心與自律性，進而減少再犯可能性。

黃建裕說，自主監外作業由矯正機關遴選表現良好、家庭支持力量足夠、可望於一年內獲假釋的收容人，讓收容人白天自主外出工作，下班後自主返監，全程無戒護人員，但家暴、性侵、製毒與販毒的收容人不在此列。

矯正署統計，自106年6月1日起，共有281名收容人監外自主作業，在1萬餘人次中，僅發生1次逃脫事件，這名女收容人因心情不好，出監後找家人聊天，未向雇主報到工作，晚間準時返監，仍被法辦，但大體而言，參與自主監外作業的收容人均表現良好。

黃建裕說，與矯正機關合作的業者，必須支付收容人基本工資，但免支付勞退準備金、健保費用，對企業主而言支出成本相對較少，而透過一段時間的訓練與觀察，企業主可在表現良好的收容人出獄後直接留用，解決缺工問題，形成企業、收容人雙贏的局面。

黃建裕指出，監外自主作業成效最好的案例當屬桃園女子監獄，透過監獄開辦的照顧服務員訓練班，不少女收容人取得看護證照，其中3名女收容人日間到安養中心工作，每個月勞作金收入約3萬元，其中一人假釋後獲雇主留用。

黃建裕說，由於農村缺工，矯正署正與農委會洽談，讓收容人得以到農場工作，並持續與各企業接洽，希望企業給予自主監外作業機會。（編輯：李亨山）1070215

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP