自主監外作業 女收容人成功轉型女看護

矯正署106年6月1日起實施自主監外作業，讓接近假釋的收容人提前外出工作。圖為桃園女子監獄一名女收容人服刑時在安養中心從事看護工作。（法務部矯正署提供）中央社記者蕭博文傳真 107年2月15日

（中央社記者蕭博文台北15日電）矯正署為協助收容人復歸社會，推動自主監外作業，讓收容人白天外出工作，下班返監執行。桃園女子監獄一名女收容人服刑時擔任安養中心看護，假釋出獄馬上被雇主留用。



法務部矯正署副署長黃建裕表示，矯正機關除提供收容人技能訓練、自營食品作業，協助收容人學習一技之長，在法務部長邱太三推動下，106年6月1日起實施自主監外作業，讓接近假釋的收容人提前外出工作，提高自信心與自律性，進而減少再犯可能性。



黃建裕說，自主監外作業由矯正機關遴選表現良好、家庭支持力量足夠、可望於一年內獲假釋的收容人，讓收容人白天自主外出工作，下班後自主返監，全程無戒護人員，但家暴、性侵、製毒與販毒的收容人不在此列。



矯正署統計，自106年6月1日起，共有281名收容人監外自主作業，在1萬餘人次中，僅發生1次逃脫事件，這名女收容人因心情不好，出監後找家人聊天，未向雇主報到工作，晚間準時返監，仍被法辦，但大體而言，參與自主監外作業的收容人均表現良好。



黃建裕說，與矯正機關合作的業者，必須支付收容人基本工資，但免支付勞退準備金、健保費用，對企業主而言支出成本相對較少，而透過一段時間的訓練與觀察，企業主可在表現良好的收容人出獄後直接留用，解決缺工問題，形成企業、收容人雙贏的局面。



黃建裕指出，監外自主作業成效最好的案例當屬桃園女子監獄，透過監獄開辦的照顧服務員訓練班，不少女收容人取得看護證照，其中3名女收容人日間到安養中心工作，每個月勞作金收入約3萬元，其中一人假釋後獲雇主留用。



黃建裕說，由於農村缺工，矯正署正與農委會洽談，讓收容人得以到農場工作，並持續與各企業接洽，希望企業給予自主監外作業機會。（編輯：李亨山）1070215