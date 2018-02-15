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花蓮地震 日本維新會捐千萬日圓

發稿時間：2018/02/15 17:22

最新更新：2018/02/15 17:33

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日本在野黨日本維新會捐贈1000萬日圓（約新台幣275萬元）慰問金，供花蓮地震賑災之用。駐日代表謝長廷回贈「如意」金箔畫，感謝日本友人溫暖援助。中央社記者黃名璽東京攝　107年2月15日日本在野黨日本維新會捐贈1000萬日圓（約新台幣275萬元）慰問金，供花蓮地震賑災之用。駐日代表謝長廷回贈「如意」金箔畫，感謝日本友人溫暖援助。中央社記者黃名璽東京攝　107年2月15日

（中央社記者黃名璽東京15日專電）日本在野黨日本維新會今天捐贈1000萬日圓（約新台幣275萬元）慰問金，供花蓮地震賑災之用。駐日代表謝長廷回贈「如意」金箔畫，感謝日本友人溫暖援助。

捐贈儀式在駐日代表處舉行，日本維新會共同主席片山虎之助、幹事長馬場伸幸等出席。

謝長廷致詞表示，花蓮地震發生後，台灣民眾收到來自首相安倍晉三及許多日本民眾的關心與鼓勵，更有許多人自發捐款，今天日本維新會議員也特地來捐款，他要表達由衷謝意。

他說，台灣跟日本都是天災頻繁的國家，雙方近年在天災發生時，都能相互支援並提供協助。

謝長廷呼籲，花蓮接下來即將迎接春天，希望日本民眾能到花蓮來觀光，花蓮民眾會熱情迎接大家到來。

片山虎之助與馬場伸幸都表示，日本2011年發生東日本大地震（311大地震）時，台灣民眾熱情援助，東北地方民眾對台灣人相當感謝。這次花蓮發生地震，很多民眾受災、甚至死亡，日本維新會表達慰問與哀悼之意，透過捐贈一點心意，盼對花蓮未來重建能有助益，也期待日台關係愈來愈深化、愈來愈好。

謝長廷在捐贈儀式結束後受訪說，駐日代表處收到的捐款款項不會透過紅十字會，外國捐款比照往例，會直接交由衛生福利部所設單一戶頭來處理。

他說，駐日代表處沒有設捐款帳戶，但有許多日本民眾到代表處來捐款，如果要對方自行匯款到台灣，好像顯得在刁難人家，有點失禮；而且有些人是小額捐款，叫人家自己去匯款好像是拒絕或刁難，所以代表處就先收下。

談到代表處至今收到多少的捐款，謝長廷說，目前大概有600萬到700萬日圓，今天日本維新會的捐款有1000萬日圓。

不論是民眾小額捐款或是政治人物捐款，謝長廷說，都令人非常感動。

談到花蓮業者擔心觀光客受震災影響減少，謝長廷說，在很短的時間內應該會，像熊本2016年發生地震時也有類似情況，日後新聞媒體報導一切正常後，大家都會去觀光。1070215

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