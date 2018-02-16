春節防災 北市消防局傳授3要點

台北市消防局火災預防科股長黃建華指出，起火到失控只要3分鐘，除加強安全概念外，春節外出切記防災3要點，關電器、門窗及清理陽台堆積物，有效防祝融。中央社記者黃麗芸攝 107年2月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）春節期間防災意識不可少。台北市消防局指出，起火到失控只要3分鐘，除加強安全概念外，春節外出切記防災3要點，關電器、門窗及清理陽台堆積物，有效防祝融。



根據消防局統計資料指出，去年接獲北市火災通報件數共計2721件，多達半數以上都是因為電器使用和烹食煮焦所引發的火災。



消防局火災預防科股長黃建華接受中央社訪問時指出，許多民眾火災觀念錯誤，以為逃生很簡單，所以多數火災也起源於生活習慣問題，例如經常忙到忘記有煮東西而燒焦，或是住家多堆積物助燃火勢等。



黃建華表示，若以一般建物來說，從有火源到火災失控只要3至5分鐘；但若是加蓋違建物或建物材料不合防火規定者，甚至只要短短1.5至3分鐘，火勢就一發不可收拾；但通常消防局獲報到場搶救平均需時5至10分鐘。



民眾對火災千萬不可掉以輕心，黃建華說，像是有些起火源不明顯的管道間或排油煙管，當民眾發覺到有火災時，通常都已燃燒一段時間，若處於疲累或睡眠狀況的反應速度更慢，進而影響逃生成功率。



他提醒，日常防災其實很簡單，就是提高警覺心、相互提醒，烹煮食物時要有人在，煮完再出門。



除此之外，安全概念也要加強。黃建華表示，像是春節期間連續假期，若長時間不在家，就要切記「電器用具盡量關閉、避免走火」、「門窗緊閉，以防過年爆竹噴進屋內失火」、「清理陽台堆積物，以免助燃火苗」。



黃建華提到，民眾可透過安裝住警器（測煙）來警示、預防火災，既便宜又可24小時探測，安裝和維護也都很簡單，建議每房都要安裝一個（浴室除外）；廚房或灰塵多之處則要改用測溫度的警示器。



不可少的還有滅火器，黃建華說，滅火器首重維護工作，除定期更換外，還要經常留意外觀有無鏽蝕、乾粉有無過期或變質等，當然還要學會「拉、拉、壓」3字口訣操作。



冬季一氧化碳中毒事件也要注意，根據內政部消防署統計指出，今年1月全台共發生12案，造成2死37傷。



黃建華表示，一氧化碳為燃燒過程所產生，且以冬季溫差較大時期的發生率較高，多為民眾緊閉門窗，以及瓦斯爐具和熱水器設置不當所致。



他呼籲，民眾要注意以下5點即可避免類似情事發生，包括注意屋內通風；定期維護、檢修瓦斯爐具或熱水器；使用合格熱水器；依放置地點選購適合型式的熱水氣；由具認證資格的技術人員進行安裝。如此即可免不當風險。（編輯：李亨山）1070216