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春節走春防竊賊 北市警揭扒手5招數

發稿時間：2018/02/16 11:00

最新更新：2018/02/16 13:06

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台北市警察局松山分局提醒，民眾春節出遊或長期不在家，也要慎防扒手或竊賊，並掌握「扒手5招數」，包包要視線可及，住家也可申請臨時巡邏箱。圖為示範說明。（翻攝台北波麗士臉書）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月16日台北市警察局松山分局提醒，民眾春節出遊或長期不在家，也要慎防扒手或竊賊，並掌握「扒手5招數」，包包要視線可及，住家也可申請臨時巡邏箱。圖為示範說明。（翻攝台北波麗士臉書）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）春節出遊人擠人或長期不在家，最怕扒手或竊賊登門拜訪，既傷財又傷心。台北市警察局松山分局提醒，民眾要慎防「扒手5招數」，包包要視線可及，住家也可申請臨時巡邏箱。

民眾在春節期間，經常到廟宇或觀光景點走春出遊，或是到年貨大街及百貨商場採買年貨及購物，人擠人時刻最容易被扒而不知情。

還有春節返鄉或是出國旅遊者，家中長期空空無人，同樣放大假休息的商家也大唱空城計，這些都是竊賊下手的好目標。

要開心過節又能免遭宵小，松山分局偵查隊鑑識小隊小隊長王俊傑接受中央社訪問時表示，只要掌握「扒手5招數」，就能有效防賊。

他指出，首先就是「集團式」扒手，經常以2、3人為一組，經常在人擠人場合中，對受害者使出夾心式的聲東擊西手法出招，一人假借問路、另一人則下手行竊；其次則為「障眼法」，扒手經常利用外套或雨傘等物品遮掩行竊。

另外，還有「撞人法」，扒手常利用撞向受害人之際，迅速熟練打開對方包包取財；「裝熟法」，扒手透過裝熟寒暄轉移被害人焦點，再趁隙下手；最後則是「割包法」，扒手常持小刀片鎖定被害人的後背包割破，再偷取皮夾等貴重物品。

王俊傑建議，民眾只要將包包放在視線可及之處或雙手可取之處，後背包也最好改為前背在胸前，貴重物品盡量置放在包包內的暗袋，不被輕易取得，基本上多能有效防制扒手行竊。

他提醒，若遇數名可疑人物接近身邊，或遭人夾擊相撞時，都要提高警覺可能遇到扒手。

至於住家或商家若春節期間長期無人在時，王俊傑說，住家民眾外出前可向警局申請到府設臨時巡邏箱；以及和鄰居、管理員守望相助，互相幫忙看守，並協助收取信箱信件；以及在家中留盞燈，都能讓竊賊遠離。

主要就是針對過年期間，依個人、住家、公司行號，需要注意哪些防竊防扒事項。

王俊傑提到，商家部分則可裝設警民連線裝置，還有同樣開設電燈或照明器具，均為驅賊撇步。

平日防竊之心也不可少，王俊傑指出，民眾可向警方申請「居家安全檢測」，預約到府查看住家軟、硬體防竊檢測，加強犯罪預防。（編輯：李亨山）1070216

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