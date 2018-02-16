年後上班適逢開學日 北市警籲提早出門

台北市警察局交通警察大隊行政組長胡谷展表示，春節期間交通應可維持大致良好，最大變數就是天氣，除加強取締違停和保持路口淨空（圖）外，因年後第一個上班日適逢中小學開學日，提醒民眾提早出門。中央社記者黃麗芸攝 107年2月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市警察局交通警察大隊表示，今年春節交通最大變數就是天氣，除加強取締違停和保持路口淨空外，因年後第一個上班日適逢中小學開學日，提醒民眾提早出門。



交通警察大隊行政組長胡谷展接受中央社訪問時指出，今年春節連續假期自2月15日（除夕）起至2月20日（初五）止，總共為期6天，為因應年節採買和返鄉人、車潮，特別規劃交通疏導五大策略。



其中，包括「車輛不違停」、「施工不封路」、「路口要淨空」、「處理要快速」及「號誌要微調」。



胡谷展表示，在春節前將針對北市16條主要幹道、98處重要路口的下午尖峰時間，加強沿線交通疏導，實施交通員警提早到崗，以及加強取締違規臨時停車等措施。



「往年不好的（塞車）經驗都已排除」，胡谷展認為，北市今年並未實施大型工程，除加強道路施工管理，也提升單位橫向交通預報警示及處理，春節期間交通應可維持大致良好。



胡谷展說，天氣仍是今年春節交通最大變數，除持續掌握天氣預報，以便機動調整交警到崗時間外，「保持路口淨空」及「加強取締違停」是兩大重點，若有任何意外狀況，也會出動交通快打員警處理、儘速排除事件。



他指出，春節期間部分，除夕至初一有廟宇搶頭香、百貨賣場排福袋及走春活動，將針對重點區域加強交通疏導措施；初三到觀光景點旅遊人、車潮較多，包括陽明山、內湖碧山巖、兒童新樂園及各大夜市等，都是重點觀察地區。



胡谷展指出，初四中午過後，民眾返家車潮將進入高峰期，像是基隆路、忠孝東西路及高速公路周邊的聯外道路，都會是重點疏導區段；初五車潮則將減量。



值得注意的是，21日為年後首個上班日，也是國中、小學的開學日。胡谷展表示，預計當天車潮量將較往常多，已進行當天上午尖峰及學校周邊疏導的預先規劃措施，同時將加強違規取締，但也要提醒民眾可提早出門上班、上課，以避免塞車。



另外，因應3月2日元宵節，今年台北市燈節活動將在北門及西門町舉辦，屆時將配合相關交管措施，疏導賞燈的大量人、車潮。（編輯：李亨山）1070216