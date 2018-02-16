/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 大年初一國道大樂透狗年
>rss

年後上班適逢開學日 北市警籲提早出門

發稿時間：2018/02/16 11:07

最新更新：2018/02/16 13:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市警察局交通警察大隊行政組長胡谷展表示，春節期間交通應可維持大致良好，最大變數就是天氣，除加強取締違停和保持路口淨空（圖）外，因年後第一個上班日適逢中小學開學日，提醒民眾提早出門。中央社記者黃麗芸攝　107年2月16日台北市警察局交通警察大隊行政組長胡谷展表示，春節期間交通應可維持大致良好，最大變數就是天氣，除加強取締違停和保持路口淨空（圖）外，因年後第一個上班日適逢中小學開學日，提醒民眾提早出門。中央社記者黃麗芸攝　107年2月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市警察局交通警察大隊表示，今年春節交通最大變數就是天氣，除加強取締違停和保持路口淨空外，因年後第一個上班日適逢中小學開學日，提醒民眾提早出門。

交通警察大隊行政組長胡谷展接受中央社訪問時指出，今年春節連續假期自2月15日（除夕）起至2月20日（初五）止，總共為期6天，為因應年節採買和返鄉人、車潮，特別規劃交通疏導五大策略。

其中，包括「車輛不違停」、「施工不封路」、「路口要淨空」、「處理要快速」及「號誌要微調」。

胡谷展表示，在春節前將針對北市16條主要幹道、98處重要路口的下午尖峰時間，加強沿線交通疏導，實施交通員警提早到崗，以及加強取締違規臨時停車等措施。

「往年不好的（塞車）經驗都已排除」，胡谷展認為，北市今年並未實施大型工程，除加強道路施工管理，也提升單位橫向交通預報警示及處理，春節期間交通應可維持大致良好。

胡谷展說，天氣仍是今年春節交通最大變數，除持續掌握天氣預報，以便機動調整交警到崗時間外，「保持路口淨空」及「加強取締違停」是兩大重點，若有任何意外狀況，也會出動交通快打員警處理、儘速排除事件。

他指出，春節期間部分，除夕至初一有廟宇搶頭香、百貨賣場排福袋及走春活動，將針對重點區域加強交通疏導措施；初三到觀光景點旅遊人、車潮較多，包括陽明山、內湖碧山巖、兒童新樂園及各大夜市等，都是重點觀察地區。

胡谷展指出，初四中午過後，民眾返家車潮將進入高峰期，像是基隆路、忠孝東西路及高速公路周邊的聯外道路，都會是重點疏導區段；初五車潮則將減量。

值得注意的是，21日為年後首個上班日，也是國中、小學的開學日。胡谷展表示，預計當天車潮量將較往常多，已進行當天上午尖峰及學校周邊疏導的預先規劃措施，同時將加強違規取締，但也要提醒民眾可提早出門上班、上課，以避免塞車。

另外，因應3月2日元宵節，今年台北市燈節活動將在北門及西門町舉辦，屆時將配合相關交管措施，疏導賞燈的大量人、車潮。（編輯：李亨山）1070216

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP