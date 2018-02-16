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幸運中汽車福袋 好運從天而降難置信

發稿時間：2018/02/16 15:35

最新更新：2018/02/16 18:16

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服務於台電公司的李斐迪（圖）16日在高雄漢神巨蛋以新台幣200元購買福袋，幸運抽中價值逾63萬元的汽車，這個好運連他自己都難以置信。（漢神巨蛋提供）中央社記者王淑芬傳真　107年2月16日服務於台電公司的李斐迪（圖）16日在高雄漢神巨蛋以新台幣200元購買福袋，幸運抽中價值逾63萬元的汽車，這個好運連他自己都難以置信。（漢神巨蛋提供）中央社記者王淑芬傳真　107年2月16日

（中央社記者王淑芬高雄16日電）「我中汽車了，怎麼辦？」服務於台電公司的李斐迪今天在高雄漢神巨蛋以新台幣200元購買福袋，好運從天而降，幸運抽中汽車，他高興的打電話回家報喜，還問家人該怎麼辦。

開春第一天，有人到廟裡祈福走春，也有人排隊買福袋，高雄多家百貨公司都有福袋好康，漢神巨蛋發售200元的福袋，一個早上吸引約5000人排隊搶購。

李斐迪家就住在漢神巨蛋附近，他說，接連第5年到巨蛋買福袋。今天睡得飽飽，一如往常，初一就到巨蛋買福袋試手氣，結果幸運抽中價值逾63萬元的汽車，這個好運連他自己都難以置信。

李斐迪說，家裡已有汽車，抱得汽車大獎，有點慌了，除了連忙打電話回家報喜，還詢問父母該怎麼處理這個從天而降的大禮。

巨蛋表示，依規定，李斐迪要繳交1成的稅款，就能將汽車開回家。

漢神百貨、夢時代百貨公司也都推出福袋，漢神巨蛋採會員卡購買福袋的方式，一早百貨公司門口就大排長龍，人氣很旺。（編輯：梁君棣）1070216

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