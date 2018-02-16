新春抽福袋 準新娘抽中長灘島5日遊

準新娘宋純安16日排隊抽福袋，因忘了帶身分證而半途返家，趕在最後12分鐘抵達百貨公司領福袋，在僅剩的4個紅包中，一舉抽中價值新台幣5萬元的長灘島5日遊。中央社記者趙麗妍攝 107年2月16日

（中央社記者趙麗妍台中16日電）新春排隊抽福袋，準新娘宋純安因忘了帶身分證而半途返家，趕在最後12分鐘到百貨公司領福袋，抽中價值新台幣5萬元的長灘島5日遊，她開心直呼，「要和未婚夫一起去蜜月旅行」。



大年初一搶福袋，台中新光三越百貨狗年福袋，在一群搶購福袋者逐一抽紅包後，首獎價值70萬的汽車，被40歲友達科技公司的技師張文忠抽中，他興奮之際腦筋一片空白，單身的他開心說，「新車要先載家人出遊」。



宋純安下月準備結婚，上午她因忘了帶身分證，中途折返家裡拿證件，趕在最後12分鐘抵達百貨領福袋，在僅剩的4個紅包中，一舉抽中長灘島5日遊。



宋純安開心表示，「為了蜜月旅行才買福袋，真的抽中了！要和未婚夫一起度蜜月。」



台中大遠百百貨的最大獎汽車則由39歲江鳳如抽中，她說，家中有部車齡超過10年的老車，每次修理都要2萬元，先生要她來買福袋，試試運氣可否抽中汽車，沒想到真的抽中了。她開心致電先生，「你有新車可以開了！」（編輯：陳清芳）1070216