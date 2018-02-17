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引汽車廢氣尋短 警獲報勸回

發稿時間：2018/02/17 17:26

最新更新：2018/02/17 17:35

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高雄市賴姓男子14日前想不開，開車到台中準備引廢氣到轎車內輕生，警方獲報趕往現場將賴男勸回。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年2月17日高雄市賴姓男子14日前想不開，開車到台中準備引廢氣到轎車內輕生，警方獲報趕往現場將賴男勸回。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年2月17日

（中央社記者蘇木春台中17日電）高雄市賴姓男子日前想不開，開車到台中準備引廢氣到轎車內輕生，警方獲報趕往現場將賴男勸回，經員警與家屬力勸，才讓他回心轉意，並保證不再做傻事，未來要好好孝順父母。

台中第六警分局今天發布新聞稿表示，協和派出所14日凌晨2時多接獲高雄警方轉報，指出54歲賴姓男子可能在台中市西屯區附近輕生，請求協助探查。

協和派出所警員簡國貿、林銘哲獲報後立即在轄內搜尋，透過巡邏車大燈的照射下，員警終於找到一輛與通報中特徵相符的轎車停在路旁，且發現轎車排氣管接引水管到車內。

員警見狀立即衝下警車，用力拍打車窗將車內賴男喚醒，並喝令他下車，賴男見警方作勢持警棍欲敲破玻璃，便主動下車，經警方查證身分後，確認就是通報輕生的當事人，並立即協助就醫治療。

賴男向警方供稱，他因收入不穩定，年關將近經濟又周轉不過來，所以才打算輕生，沒想到警方及時趕到才讓他作罷，員警見他言語間恐有再次輕生的打算，便在旁苦苦相勸，並通知家屬到場。

最後在員警與家人的努力下，才讓賴男回心轉意，他向母親保證不再做出傻事，並感謝員警的幫助，及時阻止他做傻事，未來必定要好好孝順父母。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：李亨山）1070217

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