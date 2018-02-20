過年團圓防騙 刑事局籲設親人防詐密碼

刑事局表示，許多歹徒利用年節期間行騙，且經常偽稱是許久沒連絡的親友需錢應急，呼籲民眾過年團圓可和親友建立家人專屬「防詐密碼」，以保障財產安全。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）69歲阿金嬤在年前被騙走紅包錢和畢生積蓄，歹徒假冒她兒子並佯稱公司有財務危機行騙。刑事局呼籲，民眾過年團圓可和親友建立家人專屬「防詐密碼」，以保障財產安全。



刑事局今天發布新聞稿指出，居住在屏東養老的阿金嬤，平時未與兒孫同住，她年前原本開心準備大紅包要發給回家團圓的兒孫們，卻在2月初接獲一通詐騙電話，騙走她原本準備好的紅包錢和畢生積蓄，使得一家人過年期間都陷入愁雲慘霧。



案起緣由，詐騙集團來電且自稱是阿金嬤的兒子，她雖對來電號碼存疑，但對方卻說「我換電話了，最近感冒喉嚨不太舒服」，阿金嬤隨即便關心起兒子健康狀況，後來假兒子提到自己公司要投資一筆土地，但資金不足，想和媽媽借錢周轉，阿金嬤立即匯出戶頭內所有存款，兩筆共計新台幣34萬元。



食髓知味的假兒子得手後，又再度來電騙阿金嬤說資金仍不足，使得阿金嬤將身邊準備好的紅包錢、生活費，以及另向鄰居借錢，以無摺存款方式將15萬元匯款至指定帳戶。



直到數日後，阿金嬤打電話給媳婦詢問兒子公司近況如何，一家人才驚覺遭詐騙，並立即到派出所報案。



刑事局表示，許多歹徒利用年節期間行騙，且經常偽稱是許久沒連絡的親友需錢應急，統計詐騙被害人有44%都是4年級生，且逾半數為家管或退休人士，女性被害人比例則佔55%，又以「假冒子女（孫子女）借錢」為由借錢，最容易使被害人上當，這類詐騙手法統稱「猜猜我是誰」。



刑事局呼籲，民眾可利用年節回家團圓、拜年期間，和親友建立家人間專屬的「防詐密碼」，例如像是「兒子最喜歡吃的一道年菜」、「今年全家預計去哪裡旅遊」或是「小時候的暱稱」等等。



同時，也要提醒家中長輩，若接獲未知、陌生來電自稱親友且要借錢者，一定要利用「防詐密碼」加以考詢，或是掛掉電話後再回撥舊電話號碼再三查證，以保障自身財產安全。（編輯：李錫璋）1070220