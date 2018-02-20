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4名孟加拉男持假簽證闖關 遣返出境

發稿時間：2018/02/20 15:20

最新更新：2018/02/20 16:29

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4名孟加拉籍男子利用農曆春節假期旅客人潮眾多，持變造電子簽證（e-Visa）入境桃園機場，儘管假證件製作精良，但仍難逃移民官法眼，20日遭遣返出境。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　107年2月20日4名孟加拉籍男子利用農曆春節假期旅客人潮眾多，持變造電子簽證（e-Visa）入境桃園機場，儘管假證件製作精良，但仍難逃移民官法眼，20日遭遣返出境。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　107年2月20日

（中央社記者邱俊欽桃園機場20日電）4名孟加拉籍男子利用農曆春節假期旅客人潮眾多之際，昨天持變造電子簽證（e-Visa）準備從桃園機場入境，他們雖然假證件製作精良，但仍難逃移民官法眼，今天遭遣返出境。

移民署國境事務大隊今天表示，4名孟加拉籍男子所持的電子簽證變造精良，連簽證上列印的QRcode，在掃描讀取時，個人的基本資料都完全相符顯示，經查證後，疑似是人蛇集團利用QRcode產生器軟體偽造後，移植在電子簽證上。

4人供稱，每人以4000元美金的代價向孟加拉當地1家簽證代辦公司申請，但他們不知所持竟是偽造簽證。

移民署表示，4人先從孟加拉搭機到馬來西亞吉隆坡，再轉機到桃園國際機場，並計畫以洽商名義入台後，再轉往他國。但對於來台的行程卻無法深入交代，且語言完全不通，明顯違背常理，男子在入境時神情慌張，遭移民署與外交部領事事務局合作下攔阻，成功阻絕入境。

移民署指出，這4名孟加拉男子，今天下午被依法遣送出境，移民署並通報各國，深入追緝人蛇集團。（編輯：卞金峰）1070220

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