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男開2槍殺妻 服農藥自殺送醫急救

發稿時間：2018/02/20 21:09

最新更新：2018/02/20 21:49

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新竹市年約70歲的林駱姓男子，20日晚間在南寮地區，持槍朝剛下班的68歲張姓妻子連開2槍，隨後逃逸，張女送醫急救後不治，警方隨後找到林駱嫌，但他畏罪喝農藥自殺，送醫急救。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月20日新竹市年約70歲的林駱姓男子，20日晚間在南寮地區，持槍朝剛下班的68歲張姓妻子連開2槍，隨後逃逸，張女送醫急救後不治，警方隨後找到林駱嫌，但他畏罪喝農藥自殺，送醫急救。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市年約70歲的林駱姓男子，今天晚間持槍朝剛下班的68歲張姓妻子連開2槍，隨後逃逸，張婦送醫急救後不治，警方隨後找到林駱男子，但他畏罪喝農藥自殺，送醫急救中。

新竹市警察局晚間指出，有家暴前科的林駱（複姓）男子，今天晚間6時許到張婦位在南寮地區的工作處外等候，員警調閱監視器畫面發現，張婦下班後準備騎機車離去，卻遭林駱男子攔下，2人發生口角，林駱男拿出改造手槍，朝張婦連開2槍後逃逸，造成張婦胸部、大腿處中槍，緊急送醫後仍傷重不治。

新竹市警方循線追緝，晚間發現林駱男子的身影，但他已畏罪喝農藥輕生，倒臥在他家附近的一處墓地，意識模糊，立刻將他送醫急救。

新竹市警察局調查，林駱男子曾有家暴紀錄，張姓妻整子去年已聲請保護令，但林駱仍常酒後對張婦施暴，詳細案情仍待進一步釐清。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：卞金峰）1070220

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