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關鍵字： 台股開工地震路況
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妻在家堆大量雜物 夫受夠髒亂訴離判准

發稿時間：2018/02/21 14:03

最新更新：2018/02/21 14:03

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣一名林姓男子不滿妻子不整理住家，造成家中藏污納垢，環境惡臭髒亂，向法院訴請離婚，法官根據照片發現，客廳桌椅床舖堆滿大量雜物，只能依稀辨認傢俱外觀，判准離婚。

根據彰化地方法院公布的判決書，林姓男子和陳姓女子在民國84年結婚，林姓男子指控妻子生性懶惰，從來不整理家務，使得家中的餐桌、床舖藏污納垢，居家環境惡臭髒亂，他雖然曾多次要求太太改善，但太太依然故我，而且2人從民國92年開始沒有一起生活，因此向法院訴請離婚。

陳姓女子則向法官解釋，先生自民國92年開始前往上海、美國工作出差，99年之後長期派駐到上海工作，2個月才回到台灣10天到15天；而原告指家中環境不好，但住在家裡的是她不是先生，如果原告願意跟她同住，她也不會讓家中變得如此，她有努力改善家中環境，已經沒有那麼誇張，但她的體力有限，只能從細部著手。

地院法官審理此案，指出原告和被告常為了家中環境髒亂發生爭吵，根據多張這對夫婦家中環境的照片發現，屋內客廳、臥室桌椅及床舖，上面都擺放了大量衣服、雜物以及食品，未依序分類整理收納，只能依稀辨認傢俱外觀，室內只有留狹窄的走道，原告不願返家和被告同住，尚非悖於常情，加上兩人已分居數年，情感與生活已生隙縫，原告主張婚姻難以維持，應屬有據，判准兩人離婚。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070221

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