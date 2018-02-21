/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況
>rss

前司法院秘書長林錦芳辭世 享壽68歲

發稿時間：2018/02/21 16:50

最新更新：2018/02/21 16:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博文台北21日電）曾獲提名司法院副院長的前司法院秘書長林錦芳，於本月15日、除夕夜因病辭世，家屬對此相當低調，不願對外表示意見。

林錦芳司法官訓練所第13期結業，曾赴美國杜克大學進修，取得法學碩士、博士學位。曾任改制前的司法院司法行政廳、刑事廳科長，並歷任台中、新竹地檢署檢察官，士林、基隆及桃園地方法院擔任法官。

林錦芳曾任最高法院法官、新竹地方法院院長、台北地方法院院長，接任司法院秘書長6年餘，任內積極推動法院數位化，並主持刑事案件量刑數據分析。

林錦芳另曾擔任女法官協會理事長、法曹協會理事等職位，在檢審系統歷練完整，對司法改革有想法，一度獲總統提名擔任司法院副院長。

總統蔡英文是在民國105年7月提名時任公務員懲戒委員會委員長謝文定和司法院秘書長林錦芳，出任司法院正副院長，使林錦芳成為台灣司法史上首位獲得副院長提名的女性，但因各界意見不一，謝文定和林錦芳退出提名。

林錦芳當時發表聲明表示，任何職位均可放棄，但名譽與尊嚴必須捍衛，一向淡薄名利、不忮不求，只知盡己所能，勇於任事，俯仰無愧天地與良知。不久後即退休。

林錦芳辭世消息傳開後，許多法官感到惋惜與不捨。（編輯：唐聲揚）1070221

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP