前司法院秘書長林錦芳辭世 享壽68歲

（中央社記者蕭博文台北21日電）曾獲提名司法院副院長的前司法院秘書長林錦芳，於本月15日、除夕夜因病辭世，家屬對此相當低調，不願對外表示意見。



林錦芳司法官訓練所第13期結業，曾赴美國杜克大學進修，取得法學碩士、博士學位。曾任改制前的司法院司法行政廳、刑事廳科長，並歷任台中、新竹地檢署檢察官，士林、基隆及桃園地方法院擔任法官。



林錦芳曾任最高法院法官、新竹地方法院院長、台北地方法院院長，接任司法院秘書長6年餘，任內積極推動法院數位化，並主持刑事案件量刑數據分析。



林錦芳另曾擔任女法官協會理事長、法曹協會理事等職位，在檢審系統歷練完整，對司法改革有想法，一度獲總統提名擔任司法院副院長。



總統蔡英文是在民國105年7月提名時任公務員懲戒委員會委員長謝文定和司法院秘書長林錦芳，出任司法院正副院長，使林錦芳成為台灣司法史上首位獲得副院長提名的女性，但因各界意見不一，謝文定和林錦芳退出提名。



林錦芳當時發表聲明表示，任何職位均可放棄，但名譽與尊嚴必須捍衛，一向淡薄名利、不忮不求，只知盡己所能，勇於任事，俯仰無愧天地與良知。不久後即退休。



林錦芳辭世消息傳開後，許多法官感到惋惜與不捨。（編輯：唐聲揚）1070221