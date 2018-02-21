花蓮縣府清香祭拜 祈雲翠危樓拆除順利

花蓮縣長傅崐萁（前排右4）21日率縣府各局處首長前往雲翠大樓旁河堤，敬獻清香、鮮花等，祈求諸神護佑花蓮，保佑拆除作業順利。（花蓮縣政府提供）中央社 107年2月21日

（中央社花蓮縣21日電）花蓮縣長傅崐萁今天前往誠正營區視察地震受災戶收容中心，之後率縣府各局處首長前往雲翠大樓旁河堤，敬獻清香、鮮花，祈求諸神護佑花蓮，保佑拆除作業順利。



國防部提供已裁撤的國防部東部法庭暨檢察署舊廳舍，供花蓮強震受災戶短期安置，並由紅十字會修繕、添置居家設備。預計暫時被安置在飯店過年的受災戶，元宵節前後就能入住，共計可容納90人。



傅崐萁表示，全國民眾走進花蓮、關心花蓮，就是給予花蓮最大的鼓勵及支持，縣府會以最快的速度，完成重建工作。



經過震災團隊不眠不休、日夜趕工重建，統帥飯店已在初一順利完工，成為綠化停車場；白金雙星、吾居吾宿則預計明晚完工，將成為國盛六街新的綠化停車場。



至於傾斜的雲門翠堤危樓，傅崐萁說，樓高逾50公尺、傾斜超過30度，是國內難度最高的拆除工程，內無工作面，無法依過去工法從頂樓逐層向下拆解；國內最高的大鋼牙拆除機具只有26公尺高，且全國僅1具，必須使用特殊工法並持續和專家學者討論，以堆置推高方式進行拆除，預計元宵節前後完工。



傅崐萁代表縣民感謝行政院實際政策協助花蓮，花蓮整體觀光損失至6月底估算逾新台幣80億元，花蓮並非富有縣市，對於地方而言災情相當慘重，加上石材業目前初估有逾20億元損失、農業周邊損失等，實際損失超過100億元，敦請中央再給予地方支持，縣府將持續與行政院溝通、反映。



為了向0206花蓮震災罹難同胞誌哀，行政院也指示春節放假結束後第1天，即今天起全國各機關（構）及各級學校，包括國、中小學校下半旗1日。(編輯:孫承武)1070221