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私煙偽裝特產運台 澎警與岸巡聯手查獲

發稿時間：2018/02/21 18:17

最新更新：2018/02/21 19:47

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一批以「澎湖特產」紙箱改裝的大陸私菸，21日準備透過海運赴台時，在澎湖龍門碼頭被警方與岸巡查緝隊識破攔截，澎湖刑大副大隊長李安珍宣布查獲市價超過新台幣300萬元的私菸。中央社 107年2月21日一批以「澎湖特產」紙箱改裝的大陸私菸，21日準備透過海運赴台時，在澎湖龍門碼頭被警方與岸巡查緝隊識破攔截，澎湖刑大副大隊長李安珍宣布查獲市價超過新台幣300萬元的私菸。中央社 107年2月21日

（中央社澎湖縣21日電）一批以「澎湖特產」紙箱改裝的大陸私煙，今天準備透過海運赴台時，在澎湖龍門碼頭被警方與岸巡查緝隊識破攔截，當場查獲市價超過300萬元私煙，收貨的韓姓男子正由警方偵辦中。

澎湖縣警察局今天下午5時由縣警局刑警大隊副大隊長李安珍召開記者會，宣布今天會同岸巡總隊、機動查緝隊、港警總隊澎湖中隊與望安分局等聯手在龍門尖山貨貨碼頭查獲一批以「澎湖特產」紙箱改裝的2款都寶（Derby和D＆B）白牌未稅私煙124箱共6萬2000包，以目前市價估算，獲利超過300萬元。

李安珍表示，涉嫌寄貨的韓男，也是台灣本島的收貨人，當場遭警方逮捕。他供稱這批私煙是以15萬元購得，準備運往台灣銷售給大陸漁工，警方懷疑韓男說詞避重就輕，深入追查幕後私梟。

澎湖縣警局長賈樂吉表示，由於菸稅大幅調漲，走私煙品成為私梟牟利的機會，警方今天接獲密報，適時攔截這批私煙闖關，讓私梟走私無法得逞。(編輯:孫承武)1090221

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