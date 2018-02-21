高雄產業道路雙屍命案 檢警將複驗

高雄市燕巢區中華路一處產業道路20日驚傳雙屍命案，兩名死者都有明顯傷口，現場也留有凶器（圖），由於雙方生前有土地使用糾紛，檢警22日將複驗。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月21日

（中央社記者程啟峰高雄21日電）高雄市燕巢區中華路一處產業道路昨天驚傳雙屍命案，兩名死者都有明顯傷口，現場也留有凶器，由於雙方生前有土地使用糾紛，檢警明天將複驗，查明死因並釐清案情。



檢警調查，死者吳姓女子及林姓男子都在燕巢區中華路山坡地務農，雙方土地交界有一塊水利地原本是吳女在耕作，卻被林男占用，將水利地圈圍，導致吳女出入自己農地不便，兩人因此交惡。



吳女昨天上午8時40分被民眾發現倒臥在中華路產業道路旁，經送醫不治；昨天下午4時30分，林男被民眾發現陳屍附近山坡路旁，氣絕多時。



橋頭地檢署接獲岡山警分局通報後，檢察官陳俊宏昨天前往現場勘驗，並率同法醫相驗，發現吳女脖子處有開放性傷口，林男則是頭部、脖子受傷，左胸口也有明顯刀傷。



由於兩名死者生前有土地糾紛，且陳屍地點有大處血跡噴濺及滴濺，現場並分別留有鐵鎚1把、鐮刀1把、香蕉刀1把等凶器，全案不排除有他殺嫌疑。



檢警專案小組明天上午將至高雄市立殯儀館複驗，查明死因並釐清案情。（編輯：唐聲揚）1070221