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關鍵字： 台股開工地震路況

花蓮地震規模5.6 最大震度台東5級

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蘇花公路巨石掉落 差1秒險砸車

發稿時間：2018/02/21 18:35

最新更新：2018/02/21 18:35

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（中央社記者王朝鈺宜蘭縣21日電）蔡姓男子20日下午開車行經蘇花公路澳花路段突然天降巨石差點砸中車子，所幸蔡男及時閃避倖免於難，他說：「就差這1秒，也許我現在就沒辦法接受訪問了。」

蔡男今天接受17Video訪問表示，當時正從花蓮要返回台北途中，發現前方掉落巨石立刻踩煞車並把方向盤往左偏，閃過彈跳的石頭後隨即踩油門趕緊離開。

他說，因為前方砂石車掉落碎石，如果當時他沒有減速，無論巨石掉落直接砸到車子或是彈跳後砸向車子，「就差這1秒，也許我現在就沒辦法接受訪問了。」

公路總局第四區養護工程處南澳工務段段長陳文昌表示，今天一早立即啟用空拍機勘查邊坡，初步研判落石來源位於台9線154.1K澳花路段上方約93公尺處，落石源頭林木茂密、林相完整，近年未曾發生邊坡落石或崩坍，現已排定進一步勘查並刷坡清理浮石。

陳文昌表示，這次落石發生地點位在澳花路段，是蘇花公路改善計畫南澳至和平路段內，預計民國109年完工通車，對於未納入蘇花改路段，其中東澳至南澳路段預定今年完成5處彎道改善，108年度辦理大清水至崇德路段5處彎道改善，預計109年完工。

至於舊蘇花公路，陳文昌說，已於觀音及小清水路段分別新建4座明隧道，其中1處正在施工其他3處正辦理發包作業，預定108年10月完工。

另外，陳文昌表示，蘇澳至東澳路段內九宮里路段、東澳至新澳隧道路段共3處邊坡，將針對易落石邊坡施作攔石防護網及預警系統，也將引進最新科技評估蘇花公路全線易致災路段，並擬訂邊坡防護工法及處置對策，相關委託服務現正發包中，屆時將大幅提升蘇花公路安全性。（編輯：卞金峰）1070221

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