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中市和平區長涉賣官 被依瀆職罪嫌起訴

發稿時間：2018/02/22 12:38

最新更新：2018/02/22 12:38

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市和平區區長林建堂4年前競選時，涉嫌向王男提議出資經費，當選後聘任王男兒子擔任機要秘書，林建堂當選後履行承諾，台中地檢署指揮廉政署偵辦後，今天依瀆職罪嫌將他起訴。

台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，63歲台中市和平區區長林建堂，在民國103年3月間競選時為籌措競選經費，向王男表示若願意出資新台幣20萬元，待當選後願意聘王男擔任機要秘書。

王男因兒子當時正逢求職，允諾林建堂的提議，3月16日先向胞姊借款20萬元，並預擬一張承諾書，18日林建堂到王男住處，拿取20萬元現金賄款，並當場簽下收據與承諾書。

林建堂同年11月29日當選後，在12月上旬與和平區公所徐姓人事室主任洽談人事及交接事宜，便表明要任用王男的兒子擔任機要秘，待林建堂上任後隨即批准派令。

案件經台中地檢署指揮法務部廉政署中部地區調查組調查後，106年12月18日持搜索票，到林建堂的職務宿舍與辦公室搜索，並帶回林建堂與王男等相關證人偵辦。

林建堂向檢方否認收受賄絡，辯稱20萬元屬借貸關係，但檢察官提出雙方簽署的收據上記載為合夥共同基金，林建堂改稱有可能是小額贊助，要回去找贊助收據才知道，如果是借貸他願意還這筆錢。

檢察官認為，被告說法卸責、不足採信，且為求當選利用公職交換私利，今天依瀆職罪嫌將林建堂起訴；王男行賄時，因對方不具公務人員身分因此不構成犯罪。

台中市政府發布新聞稿表示，因案件僅起訴中尚未經法院判決，目前林區長仍繼續執行職務，若和平區長涉貪污治罪條例經一審判處有期徒刑以上，被依刑事訴訟程序羈押或通緝者，最輕本刑為5年以上有期徒刑，才會依地方制度法規定停止職務。（編輯：劉政權）1070222

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