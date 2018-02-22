維和部隊將軍有難詐騙 台東2個月4起

警政署保安警察第七總隊第一大隊副大隊長林元通22日表示，2月21日中午，一女子走入台東台灣銀行，準備匯錢到美國德州帳號，因帳號錯誤，且不斷滑手機，引起派駐在銀行的保七員警彭成瑜注意。（保七提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年2月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）保七總隊員警近2個月攔阻4起以「維和部隊軍官」為幌子向熟女詐騙案，其中3起自稱是「將軍」有難；另一起則是自稱軍官想退伍手邊缺錢。



警政署保安警察第七總隊第一大隊副大隊長林元通今天表示，2月21日中午，一女子走入台東台灣銀行，準備匯錢到美國德州帳號，因帳號錯誤，且不斷滑手機，引起派駐在銀行的保七員警彭成瑜注意。



彭成瑜上前詢問女子「是否接到什麼電話」？女子回答沒事，「要匯錢給我老公，老公是美國人，這是我的年終獎金4萬4000元」。



彭成瑜於是告訴女子，你們是不是在臉書上認識？然後再用line聯絡？對方會對妳很親密？然後叫妳匯錢給他，他就會到台灣和妳見面？在被告知警方今年已攔阻3件相同的詐騙案件，女子這才恍然大悟。





保七總隊員警近2個月攔阻4起以「維和部隊軍官」為幌子向熟女詐騙案，其中3起自稱是「將軍」有難；另一起對方則稱是軍官，想要退伍到台灣，但手邊缺錢。（保七提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年2月22日

彭成瑜說，詐騙對方自稱是美國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊軍官」Jeffery．Nicolas（傑弗瑞．尼可拉斯）。在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得女子信任後，聲稱他已經厭倦敘利亞的軍旅生活，很想退伍來台與女子共度一生。



彭成瑜說，對方聲稱，他的上級將軍說要退伍可以，但必須繳交1300元美金做為退伍的手續費。身為上班族的女子剛好在過年領一筆年終獎金新台幣4萬4000元，為了拯救「尼可拉斯」脫離戰地生活，不疑有他準備拿年終獎金要匯款到美國德州。



林元通說，年初至今已攔阻4件相同的「愛情詐騙案」，均鎖定熟女為詐騙對象，且對方都自稱是聯合國派駐敘利亞的「維和部隊」，然後放上穿軍服的美國軍人照，會很有耐心的和女子交往1、2個月後，才開始展開詐騙。



前3起詐騙案，對方自稱是「將軍」，因戰況需要錢，帳戶有問題，希望女子能幫忙。最後這一起，對方則稱是軍官，想要退伍到台灣，但手邊缺錢。(編輯:孫承武)1070222