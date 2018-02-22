/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震台股開工蘇花改

勞動部長林美珠請辭 蘇麗瓊可望接任

>rss

維和部隊將軍有難詐騙 台東2個月4起

發稿時間：2018/02/22 13:11

最新更新：2018/02/22 16:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
警政署保安警察第七總隊第一大隊副大隊長林元通22日表示，2月21日中午，一女子走入台東台灣銀行，準備匯錢到美國德州帳號，因帳號錯誤，且不斷滑手機，引起派駐在銀行的保七員警彭成瑜注意。（保七提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年2月22日警政署保安警察第七總隊第一大隊副大隊長林元通22日表示，2月21日中午，一女子走入台東台灣銀行，準備匯錢到美國德州帳號，因帳號錯誤，且不斷滑手機，引起派駐在銀行的保七員警彭成瑜注意。（保七提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年2月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）保七總隊員警近2個月攔阻4起以「維和部隊軍官」為幌子向熟女詐騙案，其中3起自稱是「將軍」有難；另一起則是自稱軍官想退伍手邊缺錢。

警政署保安警察第七總隊第一大隊副大隊長林元通今天表示，2月21日中午，一女子走入台東台灣銀行，準備匯錢到美國德州帳號，因帳號錯誤，且不斷滑手機，引起派駐在銀行的保七員警彭成瑜注意。

彭成瑜上前詢問女子「是否接到什麼電話」？女子回答沒事，「要匯錢給我老公，老公是美國人，這是我的年終獎金4萬4000元」。

彭成瑜於是告訴女子，你們是不是在臉書上認識？然後再用line聯絡？對方會對妳很親密？然後叫妳匯錢給他，他就會到台灣和妳見面？在被告知警方今年已攔阻3件相同的詐騙案件，女子這才恍然大悟。

zoom in 保七總隊員警近2個月攔阻4起以「維和部隊軍官」為幌子向熟女詐騙案，其中3起自稱是「將軍」有難；另一起對方則稱是軍官，想要退伍到台灣，但手邊缺錢。（保七提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年2月22日保七總隊員警近2個月攔阻4起以「維和部隊軍官」為幌子向熟女詐騙案，其中3起自稱是「將軍」有難；另一起對方則稱是軍官，想要退伍到台灣，但手邊缺錢。（保七提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年2月22日

彭成瑜說，詐騙對方自稱是美國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊軍官」Jeffery．Nicolas（傑弗瑞．尼可拉斯）。在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得女子信任後，聲稱他已經厭倦敘利亞的軍旅生活，很想退伍來台與女子共度一生。

彭成瑜說，對方聲稱，他的上級將軍說要退伍可以，但必須繳交1300元美金做為退伍的手續費。身為上班族的女子剛好在過年領一筆年終獎金新台幣4萬4000元，為了拯救「尼可拉斯」脫離戰地生活，不疑有他準備拿年終獎金要匯款到美國德州。

林元通說，年初至今已攔阻4件相同的「愛情詐騙案」，均鎖定熟女為詐騙對象，且對方都自稱是聯合國派駐敘利亞的「維和部隊」，然後放上穿軍服的美國軍人照，會很有耐心的和女子交往1、2個月後，才開始展開詐騙。

前3起詐騙案，對方自稱是「將軍」，因戰況需要錢，帳戶有問題，希望女子能幫忙。最後這一起，對方則稱是軍官，想要退伍到台灣，但手邊缺錢。(編輯:孫承武)1070222

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP