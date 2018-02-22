W飯店女模案 打針密醫二審判9月

（中央社記者蕭博文台北22日電）高院審理W飯店女模案中的排毒針案情，認定密醫吳柏澂沒有醫師執照卻幫女模注射「排毒針」，今天依醫師法判處吳男9月徒刑，沒收新台幣2500元犯罪所得，仍可上訴。



全案起於郭姓女模民國105年12月7日上午，身披浴袍、意識模糊，在男子洪聖晏、江哲瑋與劉姓女子等人攙扶下，從W飯店搭計程車前往國泰綜合醫院治療，隨後轉往台北榮民總醫院，經急救宣告不治。



檢警事後查出，吳柏澂案發當日凌晨，受託前往W飯店為當時已神智不清的郭姓女模施打「排毒針」。吳男坦承沒有醫師執照，為郭女施打含有維他命B、新俾爾寧藥劑以及點滴的「排毒針」，收費2500元。



台北地方法院一審時，認定吳柏澂於105年12月7日違法從事醫療行為，另於105年1月起至同年12月6日，以每週1到2次頻率為不特定民眾注射混合藥品，依醫師法判刑10月，併科罰金33萬元。



案經上訴，台灣高等法院認為，檢察官指控吳柏澂另於105年1月起至同年12月6日從事密醫行為，但只有吳男自白，並無其他補強證據，此部分無法認定構成犯罪，僅就郭姓女模部分論罪科刑。



高院新聞稿指出，審酌吳柏澂曾受部分醫學教育，雖稍有醫學上知識，但他對被害人施行侵入性注射「排毒針」的行為，在欠缺專業而有執照的醫師指示下，仍有相當風險，考量吳男為累犯，判刑9月。（編輯：張銘坤）1070222