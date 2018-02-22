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關鍵字： 地震台股開工蘇花改

勞動部長林美珠請辭 蘇麗瓊可望接任

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違背禁搭便車條款提告 法院判華航敗訴

發稿時間：2018/02/22 13:36

最新更新：2018/02/22 13:36

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（中央社記者王揚宇台北22日電）華航前年6月發生罷工事件；協商達成後，華航給沒參加抗爭的企業工會同等待遇，遭勞動部認定違反禁搭便車條款，構成不當勞動行為；華航不服提告，北高行今判敗訴，可上訴。

台北高等行政法院新聞稿指出，這起案件起因於中華航空股份有限公司與桃園市空服員職業工會（簡稱職業工會）間的勞資爭議事件；調解未果下，職業工會於其臉書宣布，於民國105年6月23日24時開始罷工。

華航與職業工會於同年6月24日進行協商後，華航同意將外站津貼由3美元提高到5美元，也應嚴格執行非會員不得享有「外站津貼」調升的待遇，會員名單應以職業工會提供的名單為準（禁搭便車條款）。

職業工會事後指控，華航也讓中華航空企業工會（簡稱企業工會）會員獲得相同待遇，違反「禁搭便車條款」，構成不當勞動行為，因此向勞動部所屬的不當勞動行為裁決委員會申請裁決。

裁決決定去年3月出爐，裁決委員會認定華航違反「禁搭便車條款」，構成工會法規定的不當勞動行為；華航不服提起本件行政訴訟，訴請撤銷原決定。

法院審理後認為，原決定主文認定華航妨礙職業工會組織的不當勞動行為，並無違誤，因為職業工會會員參與罷工與華航抗爭，必須承受極大的心理壓力，並且冒有遭到懲處的風險，因此禁搭便車條款的訂定，是職業工會及其會員付出極大心力與代價，爭取得來的權利。

此外企業工會未付出任何心力，即坐享職業工會辛苦發動罷工、爭取而來的待遇，導致多名職業工會會員得知此事後，在職業工會臉書網頁上表達失望，以及不想在繼續參加該工會的意見，而且華航新進員工加入職業工會的比例，也呈現明顯下降趨勢。

法官認為，華航違背禁搭便車條款，已明顯影響、妨礙職業工會的組織與活動，原決定認定華航構成工會法的不當勞動行為，並無違誤。（編輯：張銘坤）1070222

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