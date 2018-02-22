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國小男師染指女學生 判刑5年定讞

發稿時間：2018/02/22 13:50

最新更新：2018/02/22 13:50

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（中央社記者蕭博文台北22日電）一名謝姓國小男教師利用女學生的崇拜心理發展不倫戀情，先後七次性交、猥褻得逞。最高法院今天依對未滿14歲女子性交等罪判刑5年，全案定讞。

全案緣起於被害女學生高中時，因對異性異常反感，經同學向校方反映，女學生在輔導老師諮商後吐露國小時遭侵犯一事。校方依法通報，全案進入司法程序。

謝姓男子於民國96年至98年間，擔任南部一所國小五、六年級班導師，被控與被害女學生交換日記，進而於98年4至5月間，利用畢業旅行，或將女學生帶回住處或於車上性交、猥褻共七次。

謝姓男子矢口否認犯行，辯稱與女學生感情很好，但未性侵害，懷疑女學生與其他學生串聯，意圖入他於罪。

台灣高等法院台南分院審理認為，謝姓男子與女學生的交換日記中，師生不倫情戀文句露骨，尤以謝男意亂情亢，展露無遺，心貪淫慾，毋待多言；謝男甚至在日記上寫「否則，妳不會把自己交給我」，在在印證謝男慾熾心迷，而對女學生性交、猥褻，甚是灼然。

台南高分院也認為，全案之所以查獲，是被害女學生被動接受輔導才揭露，女學生甚至覺得將事情講出來很對不起老師，曾希望將性侵害部分刪掉，像潘朵拉的盒子永遠不要打開，被害女學生也自陳謝男是「仰慕的人」、「一種偶像般的崇拜」。

台南高分院審酌被害女學生證詞、驗傷報告、與謝姓男子的交換日記，及在謝男辦公室抽屜遭人偶然發現的保險套等相關事證，且認為被害女學生無構陷動機，採信女學生證詞，以謝男罔顧師道，戕害幼女與性攸關的身體自主權利與心靈感受，判刑5年。

案經上訴，最高法院今天予以駁回，全案定讞。（編輯：張銘坤）1070222

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