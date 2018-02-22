/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震台股開工蘇花改

勞動部長林美珠請辭 蘇麗瓊可望接任

>rss

高雄果園雙屍案 檢警疑土地糾紛引起

發稿時間：2018/02/22 16:04

最新更新：2018/02/22 16:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高雄市燕巢區一處山坡果園20日發生雙屍命案，檢警懷疑林男因土地糾紛殺害吳姓婦人後自殺，今天複驗指吳婦遭徒手勒斃，林男身上有傷，研判有持刀自戕，將進一步調查釐清。

岡山警分局指出，命案現場為山坡地，是香蕉、芭樂及芒果混種果園，吳婦20日陳屍果園入口，送醫不治。林男隨後也被發現陳屍果園內一處排水溝，頭部、脖子受傷且左胸口有明顯刀傷，氣絕身亡多時，現場留有鐵鎚1把、鐮刀1把、香蕉刀1把。檢警昨天相驗認為有他殺嫌疑。

橋頭地檢署承辦檢察官陳俊宏今天上午會同法醫及警方到高雄市立殯儀館複驗兩名死者，釐清死因。

橋頭地檢署指出，複驗初步研判，吳婦是遭徒手勒斃；林男則有兩處致命傷，且有多處猶豫傷，研判有自殺可能。不過，兩名死者確切死因仍有待法醫研究所解剖報告書出爐，以及檢察官追查其他事證，加以釐清。

岡山警分局表示，兩名死者在果園種植水果已多年，雙方土地使用糾紛也有一段時間，林男沒留下遺書，家屬最近也未聞任何異狀；初步研判林男臨時起意行凶後，再畏罪自殺；雙方家屬全力配合辦案，對本案沒有特別意見。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：梁君棣）1070222

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP