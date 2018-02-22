高雄果園雙屍案 檢警疑土地糾紛引起

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高雄市燕巢區一處山坡果園20日發生雙屍命案，檢警懷疑林男因土地糾紛殺害吳姓婦人後自殺，今天複驗指吳婦遭徒手勒斃，林男身上有傷，研判有持刀自戕，將進一步調查釐清。



岡山警分局指出，命案現場為山坡地，是香蕉、芭樂及芒果混種果園，吳婦20日陳屍果園入口，送醫不治。林男隨後也被發現陳屍果園內一處排水溝，頭部、脖子受傷且左胸口有明顯刀傷，氣絕身亡多時，現場留有鐵鎚1把、鐮刀1把、香蕉刀1把。檢警昨天相驗認為有他殺嫌疑。



橋頭地檢署承辦檢察官陳俊宏今天上午會同法醫及警方到高雄市立殯儀館複驗兩名死者，釐清死因。



橋頭地檢署指出，複驗初步研判，吳婦是遭徒手勒斃；林男則有兩處致命傷，且有多處猶豫傷，研判有自殺可能。不過，兩名死者確切死因仍有待法醫研究所解剖報告書出爐，以及檢察官追查其他事證，加以釐清。



岡山警分局表示，兩名死者在果園種植水果已多年，雙方土地使用糾紛也有一段時間，林男沒留下遺書，家屬最近也未聞任何異狀；初步研判林男臨時起意行凶後，再畏罪自殺；雙方家屬全力配合辦案，對本案沒有特別意見。



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