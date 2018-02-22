中市住宅火警 消防局籲安裝火災警報器

（中央社記者蘇木春台中22日電）中市北區一處住宅今天凌晨發生火警，造成屋內黃男等3人罹難，黃男妻子雖逃出，但仍有生命危險。消防局提醒，民眾應安裝住宅火災警報器，並定期檢修電器設備，避免發生火警。



台中市消防局22日凌晨4時47分接獲民眾報案，指出北屯區雷中街25巷一處民宅傳出火警，消防局獲報前往搶救，但承租住宅的黃男與黃男兒子、兒子女友卻受困二樓，消防人員撲滅火勢後，發現3人陳屍在二樓房間內。



黃男妻子雖逃出，但全身有45%二度燒燙傷，緊急送醫後仍在醫院插管治療，有生命危險。警消調查，黃男租下住宅10多年，黃男從事命理師工作，黃男兒子與女友則在台中一中商圈經營服飾工作。



消防人員初步勘查火場，一樓為神明廳與客廳，二樓為3間臥室，起火點疑似在一樓，因堆放大量雜物造成火勢迅速延燒，起火原因仍在調查中。



台中市消防局指出，初步了解，建物為40餘年老舊住宅，起火住宅位處狹小巷道，且未安裝住宅用火災警報器，導致民眾沒有逃生避難。



消防局提醒，民眾應針對室內電器設備、電線加強檢修及使用耐燃材料裝潢，並減少堆積雜物，避免災害擴大。



市府已購置住宅用火災警報器，約可補助2萬5000具供民眾申請安裝，可向鄰近消防分隊填寫申請表件，確認符合資格者可免費安裝。（編輯：黃于）1070222