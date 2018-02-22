/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震台股開工蘇花改

勞動部長林美珠請辭 蘇麗瓊可望接任

>rss

彰化院檢互槓案 被告無逃亡之虞獲交保

發稿時間：2018/02/22 16:43

最新更新：2018/02/22 16:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）彰化院檢因一起兒少保護案件互槓，法官裁定犯嫌交保，檢方抗告，發回彰化地院今天重新審理，以被告無串證、逃亡等之虞，再次裁定交保。檢方表示，收到書面資料再決定後續。

彰化地檢署檢察官莊珂惠偵辦一起兒少保護案件，認為吳姓被告犯罪嫌疑重大，且有串證滅證之虞，向法院聲請羈押，不過法官裁定交保，檢察官與法官一度因歧見當庭起口角爭執，經院檢高層協調才化解。

雖然羈押聲請遭駁回，不過檢察官認為，涉案被告有多次犯行，有再犯之虞，且受害者多為未成年少女，可能還有被害人未被發現，也有可能在被告教導下串證，因此，彰化地檢署7日送出抗告書，高等法院台中分院撤銷原裁定，發回彰化地方法院重新審理。

彰化地方法院今天開羈押庭，莊珂惠同樣蒞庭論告，院方則由另一名輪值女法官審理，經2個多小時庭訊，裁定新台幣9萬元交保並限制住居，較原本交保金多6萬元，另外，被告每天要向轄區派出所報到2次。

彰化地院發言人王義閩說，被告之前曾2次羈押、2次交保，以及之後檢察官、法官傳喚皆能到庭，就現階段檢察官提出事證，無法認定被告有逃亡之虞，且被告所有電腦與手機於去年8月扣案，且依卷內證人證述，案發或偵辦期間未有與證人聯絡試圖勾串情事。

王義閩表示，檢察官雖以被告涉嫌重罪聲押，但被告尚無逃亡或滅證之虞，及被告經查獲至今，未再發現相同犯罪，無證據顯示有反覆實施同一犯罪之虞，因此，法官訊問後命以9萬元具保並限制住居於戶籍地，每天上午9時、下午5時向轄區派出所報到。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070222

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP