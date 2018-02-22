彰化院檢互槓案 被告無逃亡之虞獲交保

（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）彰化院檢因一起兒少保護案件互槓，法官裁定犯嫌交保，檢方抗告，發回彰化地院今天重新審理，以被告無串證、逃亡等之虞，再次裁定交保。檢方表示，收到書面資料再決定後續。



彰化地檢署檢察官莊珂惠偵辦一起兒少保護案件，認為吳姓被告犯罪嫌疑重大，且有串證滅證之虞，向法院聲請羈押，不過法官裁定交保，檢察官與法官一度因歧見當庭起口角爭執，經院檢高層協調才化解。



雖然羈押聲請遭駁回，不過檢察官認為，涉案被告有多次犯行，有再犯之虞，且受害者多為未成年少女，可能還有被害人未被發現，也有可能在被告教導下串證，因此，彰化地檢署7日送出抗告書，高等法院台中分院撤銷原裁定，發回彰化地方法院重新審理。



彰化地方法院今天開羈押庭，莊珂惠同樣蒞庭論告，院方則由另一名輪值女法官審理，經2個多小時庭訊，裁定新台幣9萬元交保並限制住居，較原本交保金多6萬元，另外，被告每天要向轄區派出所報到2次。



彰化地院發言人王義閩說，被告之前曾2次羈押、2次交保，以及之後檢察官、法官傳喚皆能到庭，就現階段檢察官提出事證，無法認定被告有逃亡之虞，且被告所有電腦與手機於去年8月扣案，且依卷內證人證述，案發或偵辦期間未有與證人聯絡試圖勾串情事。



王義閩表示，檢察官雖以被告涉嫌重罪聲押，但被告尚無逃亡或滅證之虞，及被告經查獲至今，未再發現相同犯罪，無證據顯示有反覆實施同一犯罪之虞，因此，法官訊問後命以9萬元具保並限制住居於戶籍地，每天上午9時、下午5時向轄區派出所報到。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070222