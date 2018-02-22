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關鍵字： 地震台股開工蘇花改

勞動部長林美珠請辭 蘇麗瓊可望接任

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花蓮地震 南投縣長林明溱濟助善款1020萬

發稿時間：2018/02/22 16:47

最新更新：2018/02/22 17:17

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0206強震重創花蓮，南投縣長林明溱（左）代表南投縣各界到花蓮，捐助新台幣1020萬元給花蓮縣社會救助金專戶，由花蓮縣長傅崐萁（右）代表接受。（花蓮縣政府提供）中央社 107年2月22日0206強震重創花蓮，南投縣長林明溱（左）代表南投縣各界到花蓮，捐助新台幣1020萬元給花蓮縣社會救助金專戶，由花蓮縣長傅崐萁（右）代表接受。（花蓮縣政府提供）中央社 107年2月22日

（中央社花蓮縣22日電）0206強震重創花蓮，南投縣長林明溱今天代表南投縣各界，前往花蓮縣政府捐助新台幣1020萬元予花蓮縣社會救助金專戶，以實際行動幫助震災復原工作。

林明溱提到921大地震那年，正好擔任集集鎮長，集集正是921震央所在地，造成相當嚴重災情，當時曾受到外界許多援助，感恩點滴在心。今天代表南投縣府至花蓮關心受災民眾，捐助南投各界捐款期盼美麗花蓮再展光彩。

花蓮縣長傅崐萁代表災民向南投縣民表達感激之情，並回贈感謝狀，允諾妥善運用捐款，協助受災戶生活早日重回正軌。傅崐萁向林明溱說明目前花蓮賑災情形，彼此互相交流意見。

傅崐萁向林明溱說明目前花蓮賑災情形，包括倒塌的4座建築物，其中雲門翠堤危樓逾50公尺高、傾斜超過30度，是國內難度最高的拆除工程，因國內最高的大鋼牙拆除機具只有26公尺高，且全國僅1具，必須使用特殊工法並持續和專家學者研商，以堆置推高方式拆除；白金雙星、吾居吾宿則預計今晚拆畢完工，以最快速度回復原有市容。(編輯:孫承武)1070222

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