陽明山花季開跑 警籲上山多搭大眾運輸

（中央社記者劉建邦台北22日電）2018陽明山花季今天登場，台北市警局北投分局指出，陽明山花季共32天，呼籲民眾應注意管制時間和路段，因山區腹地狹窄，建議搭捷運或接駁車，再轉搭大眾運輸上山，以免塞車。



北投分局交通組代理組長吳信鴻受訪表示，陽明山花季為期32天，其中包含11個例假日，規畫交通管制措施及疏導，且因山區腹地狹窄，停車空間不足，建議遊客搭乘大眾捷運及接駁公車，駕駛人可利用山下停車場優惠，再轉搭大眾運輸上山，以免遇到塞車。



警方規劃交通疏導措施在平日管制部分，湖山路一段（陽金公路到花鐘廣場入口處）往花鐘方向禁行大客車（公車除外）。



中興路花鐘至陽明書屋維持由花鐘往陽明書屋方向單行，並禁止路邊停車；中興路從陽金公路至陽明書屋段，除公車、公務車輛及陽明書屋登記參觀大型車可雙向進出外，其餘車輛僅能從陽明書屋往陽金公路方向單行。



警方說，中興路（花鐘至瀑布間）設置人車分道設施，並調整湖山路二段（花鐘停車場至峰頂橋）禁停紅線時段。



例假日管制部分，警方表示，除平日管制點外，湖山路、勝利街口在例假日上午7時至晚上6時禁止車輛進入勝利街（公車除外）。



湖山路從例假日上午8時至晚上6時，禁止車輛由花鐘廣場往陽金公路方向行駛；陽明山居民憑身分證件及持仰德大道通行證(臨時通行證除外)可雙向通行；紗帽路（往湖山路方向）、中橫街口例假日上午7時至晚上6時禁止車輛進入（公車除外）。



警方表示，管制地點包含陽明路、中橫街、紗帽路、湖山路、勝利街、陽金公路、中興路口。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070222