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安居緝毒首波行動 查獲逾4噸毒品

發稿時間：2018/02/23 12:13

最新更新：2018/02/23 12:13

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（中央社記者侯姿瑩台北23日電）行政院1月底啟動安居緝毒方案。行政院長賴清德今天表示，首波行動查獲的毒品量為史上最多，強調行政院以3大方向持續打擊毒品犯罪的決心，包括給予寬裕經費、修法提高販毒、製毒罰則等。

根據行政院提供的資料，安居緝毒首波行動於1月29日到2月5日進行，各地檢、警、調、海巡、憲兵及關務查扣、攔阻各級毒品超過4000公斤，查獲的毒品量是歷年單一專案最高。

為說明相關成果與表揚有功人員，行政院今天在行政院大禮堂舉辦「安居緝毒方案成果說明暨頒獎典禮」。賴清德、政務委員羅秉成、內政部長葉俊榮、法務部長邱太三等人出席。

賴清德致詞時表示，這次查緝專案查獲的毒品量是史上最高。治安議題是民眾最關心的，特別是毒品查緝，這顯示民眾對安居樂業的期待，政府則旁貸。

他說，去年行政院年終記者會時，他特別強調把掃毒、打擊組織犯罪列為「安居」的重點項目之一。為達成目標，行政院有3大具體方向來推動。

他指出，第一，給予寬裕經費，提供4年新台幣100億的經費，以充實人力與裝備。第2，透過修法，包括毒品危害防制條例等，以提高販毒、製毒罰則，以及打擊組織犯罪。

第3，行政院以行動展示決心。賴清德曾視察檢、警、調、海關、海巡等單位，為相關人員打氣、並課以目標與責任。

談到這次掃毒行動，賴清德說，共有3項特色，包括團體合作的成果，透過檢、警、調、憲、海關、海巡，共同打擊犯罪，有別於過去單獨作戰。另外，深入到社區、大樓，到毒品犯罪常發生的地點查緝，並結合保全、大樓管理委員會等民力；追溯毒品上游，不只抓吸毒者，也抓製毒者、販毒者、運毒者等。

賴清德表示，希望這次的行動變成「平常性的積極作法」，相關單位彼此合作，深入社區打擊毒品犯罪。

賴清德致詞後，一一頒獎給緝毒有功的相關人員。行政院表示，個人、團體共有36組人員受獎。

根據行政院提供的資料，這次行動共查獲431名藥頭，破獲新興混合毒品分裝、大麻栽種、K他命製造、一粒眠製造場所11處，引誘青少年群聚吸毒兩件、查扣犯罪所得約新台幣798萬元、漁船1艘、車輛7部等，查扣、攔阻各級毒品超過4噸。

羅秉成表示，未來將持續打擊毒品作為，包括持續執行安居緝毒方案、深入社區與大樓查緝、持續推動區域聯防機制、擴大新興毒品尿液檢驗等。另外，也規劃於民國108年1月1日成立毒品防制基金。（編輯：蘇志宗）1070223

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