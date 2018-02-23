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縮骨功鑽進娃娃機行竊 女子遭警法辦

發稿時間：2018/02/23 13:26

最新更新：2018/02/23 16:04

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蔡姓女子日前到台中一家娃娃機店，趁四下無人使出「縮骨功」鑽進機台內竊走多個娃娃，警方循線將人逮捕，訊後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年2月23日蔡姓女子日前到台中一家娃娃機店，趁四下無人使出「縮骨功」鑽進機台內竊走多個娃娃，警方循線將人逮捕，訊後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年2月23日

（中央社記者蘇木春台中23日電）蔡姓女子日前到台中一家娃娃機店，趁四下無人使出「縮骨功」鑽進機台內竊走多個娃娃。店主發現後報案，警方通知到案說明，她推說服藥後全都不記得，訊後今天函送中檢偵辦。

警方透過監視器畫面鎖定竊嫌特徵，但因逢年假，周邊商店未營業無法調閱相關監視影像；年假結束後警方展開追查，昨晚7時通知34歲的蔡女到案說明。

蔡女警訊供稱，因長期服用鎮定劑、安眠藥等藥物，當天服藥後對所有行為都無印象，並表示得手的娃娃已全數送給附近的孩童，警方訊後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

台中市警局第二警分局永興派出所所長方茂田今天受訪表示，蔡女14日到台中市北區健行路上一家娃娃機店內消費，未料夾了數十分鐘都落空。竟趁四下無人之際，持店內掃把自取物口伸進機台內，將娃娃撥弄近取物口，再將手伸進機台內竊取娃娃，甚至還大展「縮骨功」將整個上半身鑽進機台內行竊。

蔡女半小時內就竊走機台內7個娃娃，最後還用店家的大垃圾袋全部打包帶走，犯案過程都被店內監視器錄下。鄭姓店主當晚到店內巡視時發現娃娃機台內全被掃空，調閱監視器發現遭竊後報警處理。（編輯:孫承武）1070223

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