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偷怠速車丟包車上女童 警追緝特定對象

發稿時間：2018/02/23 16:51

最新更新：2018/02/23 16:51

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（中央社記者程啟峰高雄23日電）一名女子今天在高雄市小港區一間超商前怠速停車購物，將兩名年幼女兒留在車上，歹徒趁隙將車開走，並將小孩丟包，駕車逃逸；警方已鎖定特定對象，展開追緝。

小港警分局指出，35歲的朱姓女子上午開車搭載5歲、3歲的女兒，在轄區宏平路、廠邊三路一間超商前怠速，獨自下車買東西，將兩名稚女留在車上，一名男子趁隙進入車內開走，連車上女童也一併帶走。

竊嫌隨後詢問兩名女童母親電話，並以公共電話打給朱女表示，已在草衙二路一間超商前放下孩子。警方獲報趕往將兩名女童接回。

警方事後查出37歲的李姓男子涉有重嫌，他有竊盜、毒品前科，昨天在小港區以同樣手法在松華路邊偷走一部未熄火車輛，隨後在高市鳳山區被捕，昨晚被依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦，經檢察官訊後請回，今天再犯。

小港分局表示，李男開走的自小客車尚未尋獲，正全面過濾監視器追緝李男。

面對外界質疑檢方昨晚縱放李男，高雄地檢署指出，李男昨天接受檢察官偵訊時坦承竊車犯行，檢察官斟酌他已經認罪，失竊車輛也已尋回，且最近一次竊盜前科是在民國97年間，距今已有約10年，昨天雖再犯竊盜罪，但並不符合刑事訴訟法所定預防性羈押要件，因此於訊問後請回。（編輯：梁君棣）1070223

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