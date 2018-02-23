陸婦遭騙來台報案 刑事局逮人

（中央社記者劉建邦台北23日電）王姓男子在台中設機房騙中國大陸民眾，陸籍53歲白姓婦人受害後，特地來台到刑事警察局報案。警方偵辦後逮捕有幫派背景的王男與同夥，訊後依詐騙罪嫌移送中檢偵辦。



刑事局今天召開記者會，宣布破獲以王男為首的詐騙機房案。偵九大隊副大隊長蔣叔君表示，陸籍白姓婦人親自來台報案，指在自家接獲歹徒來電，以帳戶被冒用為由涉嫌貪汙，要求配合調查，一時不察透過網路轉帳匯出人民幣130萬元，事後才知遭騙。



53歲的白姓婦人先向當地公安報案，並被轉知歹徒疑為台灣人，在女兒建議下，搭機來台前往刑事局報案。偵九大隊依被害人提供情資，循線鎖定多支涉案門號，調閱資料及現地蒐證，鎖定有幫派背景的王男等5人涉嫌。



警方掌握主嫌王男把詐騙機房設在台中市，組成專案小組追查，1月順利在台中市逮捕王男等人，查扣電腦、手機等證物，在電腦內也發現大量陸籍民眾個資、假公文範本等詐騙資料。



警方查出，王男見詐騙機房獲利頗豐，找來郭姓小弟等人當電話員，租下大樓套房當機房，假冒銀行員和公安，誆稱被害人因涉及洗錢案，再以假造公文書詐騙，並詢問被害人帳戶等資訊，最後透過網路銀行轉帳得手。全案訊後依違反詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。(編輯:孫承武)1070223