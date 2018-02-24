/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

台北燈節西區登場 警呼籲多搭大眾運輸

發稿時間：2018/02/24 12:59

最新更新：2018/02/24 17:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018台北燈節24日晚間將正式點燈，晚間天色漸暗，中山堂前廣場花燈亮起，各式花燈相當吸睛。中央社記者王飛華攝 107年2月24日2018台北燈節24日晚間將正式點燈，晚間天色漸暗，中山堂前廣場花燈亮起，各式花燈相當吸睛。中央社記者王飛華攝 107年2月24日

（中央社記者劉建邦台北24日電）「2018台北燈節」今天在西門町周邊登場，警方規劃下午4時管制包含成都路、漢中街等路段，中華路至北門一帶也會交管，建議駕駛人改道，並呼籲多搭大眾運輸工具到場參加活動。

「2018台北燈節」今晚在台北西區登場，為期9天，北市府規劃3月3日舉行踩街遊行，今年主燈幸福魔力狗設置在捷運西門站6號出口，北門區域也有世大運聖火裝置。

台北市交通大隊為因應賞燈人潮，規劃西門町周邊道路交管措施。督察組組長蔡岳良受訪表示，台北燈節活動為期9天，時間從2月24日至3月4日，範圍包含中華路兩側（北門至貴陽街）人行道、北門、中山堂、西本願寺等處。

他說，燈節開幕活動今晚6時將在西門展演區（捷運西門站）舉辦，預期吸引大批民眾到場，為維護交通秩序與安全，規劃下午4時起管制成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至長沙街，內江街至長沙街管制往北車道）、衡陽路（中華路至延平南路），至晚間8時30分止，視人潮狀況延長管制時間。

蔡岳良表示，為維護燈節活動交通秩序，燈節期間（2月24日至3月4日）每天下午3時至深夜11時禁止大貨車（總重逾6.5噸）及聯結車通行市民大道、鄭州路以南，中山南北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東道路。

他說，活動期間也會加強取締周邊中華路、成都路、忠孝西路等路段違規停車，呼籲前往觀賞花燈的民眾，可搭捷運等大眾運輸工具，建議駕駛人提早改道行駛，東西向建議改行長安西路、市民大道、貴陽街及桂林路；南北向可改行重慶南路、中山南路及環河南路。

至於燈節踩街遊行，警方規劃從3月3日下午1時至晚間9時，管制中華路（忠孝西路至成都路）、開封街及武昌街（中華路至延平南路）、洛陽街（中華路至忠孝西路16巷）、漢口街及峨眉街（西寧南路至中華路）、延平南路（漢口街至武昌街），並從下午5時起擴大管制範圍。（編輯：黃于）1070224

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP