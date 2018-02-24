台北燈節西區登場 警呼籲多搭大眾運輸

2018台北燈節24日晚間將正式點燈，晚間天色漸暗，中山堂前廣場花燈亮起，各式花燈相當吸睛。中央社記者王飛華攝 107年2月24日

（中央社記者劉建邦台北24日電）「2018台北燈節」今天在西門町周邊登場，警方規劃下午4時管制包含成都路、漢中街等路段，中華路至北門一帶也會交管，建議駕駛人改道，並呼籲多搭大眾運輸工具到場參加活動。



「2018台北燈節」今晚在台北西區登場，為期9天，北市府規劃3月3日舉行踩街遊行，今年主燈幸福魔力狗設置在捷運西門站6號出口，北門區域也有世大運聖火裝置。



台北市交通大隊為因應賞燈人潮，規劃西門町周邊道路交管措施。督察組組長蔡岳良受訪表示，台北燈節活動為期9天，時間從2月24日至3月4日，範圍包含中華路兩側（北門至貴陽街）人行道、北門、中山堂、西本願寺等處。



他說，燈節開幕活動今晚6時將在西門展演區（捷運西門站）舉辦，預期吸引大批民眾到場，為維護交通秩序與安全，規劃下午4時起管制成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至長沙街，內江街至長沙街管制往北車道）、衡陽路（中華路至延平南路），至晚間8時30分止，視人潮狀況延長管制時間。



蔡岳良表示，為維護燈節活動交通秩序，燈節期間（2月24日至3月4日）每天下午3時至深夜11時禁止大貨車（總重逾6.5噸）及聯結車通行市民大道、鄭州路以南，中山南北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東道路。



他說，活動期間也會加強取締周邊中華路、成都路、忠孝西路等路段違規停車，呼籲前往觀賞花燈的民眾，可搭捷運等大眾運輸工具，建議駕駛人提早改道行駛，東西向建議改行長安西路、市民大道、貴陽街及桂林路；南北向可改行重慶南路、中山南路及環河南路。



至於燈節踩街遊行，警方規劃從3月3日下午1時至晚間9時，管制中華路（忠孝西路至成都路）、開封街及武昌街（中華路至延平南路）、洛陽街（中華路至忠孝西路16巷）、漢口街及峨眉街（西寧南路至中華路）、延平南路（漢口街至武昌街），並從下午5時起擴大管制範圍。（編輯：黃于）1070224