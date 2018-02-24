越籍失聯女移工賣淫 移民署逮10人

（中央社記者劉建邦台北24日電）移民署獲報，台北市民生東路附近一棟住商大樓內疑有女移工賣淫，夥同警方前往搜索，逮捕10名越南籍女子和3名嫖客，發現女子皆是逃逸移工，不排除失聯移工在從事色情行業。



移民署台北市專勤隊副隊長邱耀雍今天表示，1月間查獲11名越南籍女子涉嫌賣淫，過程中持續追查仲介越籍女子賣淫業者，但業者卻另闢戰場，利用通訊軟體、網路論壇發送越南籍賣淫女子清涼照片，企圖吸引嫖客上門。



他說，從專勤隊近期破獲大型色情應召集團案例中發現，越南籍失聯移工遭通報行蹤不明後，過去常躲在偏遠私娼寮或廉價賓館從事色情工作，也發現有越南籍移工得知透過色情行業可賺錢，乾脆拉好友或同鄉下海，並租高檔套房改裝按摩工作室，日前就破獲2處以越南籍失聯移工為主的應召站。



邱耀雍表示，日前接獲線報，有失聯女移工疑在大台北地區從事賣淫，經監控數月後發現，失聯女移工藏匿在民生東路二段附近一棟住商混合大樓內，並疑似從事賣淫，夥同警方前往搜索，當場逮捕失聯女移工8人、非法入境1人、越配1人及嫖客3人。



專勤隊發現，10名越南籍女子年紀介於20歲到30歲，都是透過同鄉才開始從事色情行業，其中1人是越南籍配偶，該名越籍女子嫁來台灣後，就逃離夫家轉而從事性工作。



專勤隊偵訊後會依違反妨害風化、社會秩序維護法、入出國及移民法等罪嫌移送檢方偵辦，10名越南籍女子也會強制驅逐。（編輯：黃于）1070224