油輪遭求償4千萬落跑 海巡急攔船長送辦

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）薩摩亞籍油輪瑪莉亞（MARIA）因擱淺撞毀珊瑚遭求償新台幣4000餘萬元，假扣押期間22日凌晨擅自離港，基隆海巡隊派船艇攔下油輪，並將緬甸籍船長奈通（NAY TUN）移送法辦。



內政部營建署海洋國家公園管理處指出，原本名為POSEIDON的瑪莉亞輪，去年6月間於東沙環礁附近海域機械故障擱淺，經管理處委託專家調查，估計造成4000多平方公尺珊瑚礁等自然生態資源受損，管理處向高雄地方法院提出民事求償新台幣4000萬餘元。



基隆海巡隊今天指出，瑪莉亞輪原先停泊於基隆和平島台灣造船廠維修，22日凌晨3時許卻擅自離港，基隆海巡隊所屬10063艇於外木山北方0.7浬處攔下，經聯繫後確認瑪莉亞輪機械故障，但瑪莉亞輪在外海錨泊期間，船長奈通卻一度試圖以試航為由欲開船落跑，遭基隆海巡隊員制止。



交通部航港局北部航務中心今天調派拖船要將瑪莉亞輪拖進內錨地時，奈通又聲稱起錨機故障需修復，直到拖船表明要剪掉錨鍊，瑪莉亞輪才開始進行修復，瑪莉亞輪隨後在基隆海巡隊監控下於今天下午1時許拖帶進基隆港內錨地錨泊。



基隆海巡隊表示，海洋國家公園管理處針對瑪莉亞油輪向基隆地方法院申請假扣押，船長奈通涉嫌違反刑法損壞、除去或污穢公務員所施之封印或查封之標示，海巡隊訊後將奈通移送基隆地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1070224