花蓮震後19天 雲翠2陸客遺體午前可移出

花蓮地震災情嚴重的雲門翠堤大樓，仍有2名陸客遺體遭大梁壓住無法移出。經過10多天大型機具開挖拆除，25日凌晨挖到位在4樓的紅色標線，預計中午前就會移出遺體。中央社記者李先鳳攝 107年2月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮6日深夜規模6.0地震，造成4棟大樓傾斜坍塌、17人死亡，其中雲門翠堤大樓仍有2名陸客遺體遭大梁壓住無法移出，經2週開挖，大樓已拆除，預計中午前移出。



花蓮縣消防局長林文瑞說，大型機具自樓頂往下開挖拆除，10多天的日夜接力作業，今天凌晨在4樓部分牆面及樓地板發現遺體位置，搜救人員改以小怪手、人力進行清除作業。由於現場已有異味飄出，今早會同檢警及衛生局到場消毒，預計中午前能將遺體運出。



花蓮地震受損受困人數最慘重的雲門翠堤大樓，在搜救100多小時後，最後2名中國大陸籍遊客丁文昌、何鳳華夫婦遺體遭大梁壓住，11日花蓮縣府取得家屬同意，宣布搜救中止，搜救人員以毛毯及木板覆蓋遺體，並在原地畫紅色標線，之後展開拆除作業。



經過10多天大型機具開挖拆除，今天凌晨挖到位在4樓的紅色標線，預計中午前就會移出遺體。（編輯：陳清芳）1070225





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花蓮6日深夜發生規模6.0地震，災情慘重，雲門翠堤大樓仍有2名陸客遺體遭大梁壓住無法移出，經兩週開挖，拆除大樓，最後2名陸客遺體預計25日中午前移出。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 107年2月25日